Imprensa vaza convocação da Inglaterra com astros de fora da lista

A véspera do anúncio oficial da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 foi marcada por vazamentos e surpresas na imprensa britânica. Segundo múltiplos veículos locais, o técnico Thomas Tuchel deixará estrelas como Phil Foden, Cole Palmer e Harry Maguire de fora da lista final de 26 jogadores que representarão o país nos Estados Unidos, México e Canadá. A relação oficial será divulgada na manhã desta sexta-feira (22).

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Antes mesmo do anúncio formal de Tuchel, Harry Maguire utilizou suas redes sociais na quinta-feira (21) para confirmar o próprio corte. O zagueiro do Manchester United, que fez uma temporada de recuperação elogiada em Old Trafford, não escondeu a frustração com a comissão técnica.

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— Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país neste verão, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Não amei nada mais do que vestir essa camisa e representar meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de melhor — declarou o defensor.

Harry Maguire está de fora da convocação da Inglaterra (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Estrelas de fora

Além do zagueiro veterano, as ausências de Cole Palmer e Phil Foden ganharam destaque. Palmer, camisa 10 do Chelsea, sofreu com lesões na atual temporada, enquanto Foden viveu um ano irregular e de perda de espaço no Manchester City. O vazamento da imprensa inglesa aponta ainda uma extensa lista de jogadores que também não farão parte do grupo:

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Fikayo Tomori (Milan) Levi Colwill (Chelsea) Trevor Chalobah (Chelsea) Luke Shaw (Manchester United) Lewis Hall (Newcastle) Adam Wharton (Crystal Palace) Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Phil Foden na estreia do Mundial de Clubes da Fifa contra o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Prováveis novidades e agenda na Copa do Mundo

Para suprir os cortes, a mídia local antecipa que Thomas Tuchel promoverá o retorno e a estreia de alguns nomes em torneios mundiais. Kobbie Mainoo, do Manchester United, deve herdar uma vaga no meio-campo. Além dele, Tino Livramento e Dan Burn (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa) e Ivan Toney (Al-Ahli) são cotados para integrar o elenco definitivo.

A Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo. A estreia inglesa no torneio acontecerá contra a Croácia, no dia 17 de junho, às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas. Na sequência da fase de grupos, a equipe enfrentará as seleções do Panamá e de Gana.

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Inglaterra)

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