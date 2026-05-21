O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, esteve em Macéio nesta quinta-feira (21) com o objetivo de acompanhar a eleição da Federação Alagoana de Futebol e apoiar Felipe Feijó. Durante uma entrevista coletiva, o mandatário falou sobre a convocação e comentou sobre o estado físico de Neymar, que trata uma lesão na panturrilha.

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Neymar. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Em meio a rumores sobre a possibilidade de Ancelotti ter optado pela convocação de Neymar sob pressão externa, Xaud afirmou que o treinador e a comissão técnica da seleção tiveram 100% de autonomia para decidir os nomes que estariam na lista final dos convocados.

— A comissão técnica, juntamente com Ancelotti, tem 100% de autonomia nas escolhas de jogadores. A única coisa que eu pedi para ele foi que fôssemos campeões, que trouxéssemos o hexa para casa. Demos toda a estrutura necessária. Toda estrutura que a comissão técnica pediu, nós entregamos. Acredito que o Ancelotti, com toda a capacidade técnica que tem, vai deixar um legado positivo para o futebol brasileiro e, com certeza, trazer esse hexa — disse Xaud.

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O presidente também comentou sobre o estado físico de Neymar e disse que a opção de utilizar ou não o jogador cabe à comissão técnica.

— Acho que isso (saber se o jogador estará apto para jogar) também cabe à comissão técnica. Eles que acompanham mais de perto. A gente espera é que estejam os 26 atletas para representarem a seleção brasileira na Copa do Mundo — completou.

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Neymar enfrenta uma lesão na panturrilha e não deve mais jogar pelo Santos antes da Copa do Mundo. A comissão técnica deve utilizar o momento de apresentação dos jogadores no dia 27, na Granja Comary, para avaliar o estado físico do jogador e saber se ele estará apto para atuar nos dois amistosos preparatórios, contra Panamá e Egito, respectivamente.

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O tempo de recuperação da lesão do atacante brasileiro ainda não é publicamente conhecido.

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