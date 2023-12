Com as ausências de Erling Haaland e Kevin de Bruyne, o Manchester City conta, entre outras estrelas, com Phil Foden para comandar o ataque no Mundial de Clubes. O jovem inglês de 23 anos foi utilizado como "falso nove" na semifinal contra o Urawa Reds e deve cumprir o mesmo papel na decisão contra o Fluminense. Com uma trajetória notável desde sua estreia profissional, ele vem ganhando cada vez mais importância entre os Cityzens.