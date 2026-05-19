Após a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo e a confirmação de que Neymar estará em campo com a camisa do Brasil, a pergunta que fica no ar é qual será o planejamento para o camisa 10 do Santos até a competição mundial.

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➡️ Neymar diz que não recebeu ligação de Ancelotti antes de convocação para a Copa

Neymar não tem lesão, mas sofreu uma pancada na panturrilha direita no último jogo do Santos e passará a semana cuidando do local. A tendência é que o camisa 10 seja poupado das partidas da Sul-Americana e do Brasileirão até viajar com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Durante este período sem atuar, o atacante cumprirá um cronograma individualizado em conjunto com seu fisioterapeuta pessoal, Ricardo Rosa, que também faz parte da Seleção Brasileira, com o departamento médico santista. Neymar tem toda uma estrutura de academia em sua casa e também deverá utilizar as dependências do clube.

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Não é segredo que o atacante do Peixe e do Brasil realiza exames de forma periódica por dois motivos: o primeiro é em razão da idade, já que Neymar tem 34 anos, e o segundo é por conta do histórico de lesões do jogador. E foi justamente por isso que a CBF pediu que fizesse exames como forma de precaução antes da convocação final.

Os jogadores convocados se apresentam no dia 27 de maio na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, onde darão início à preparação para a disputa do torneio.

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Neymar e o "Projeto Copa"

Quando escolheu retornar ao Santos, Neymar voltou para casa em busca de acolhimento, idealizou um projeto em busca da vaga para sua última Copa do Mundo e, tanto o Santos quanto o jogador, têm o entendimento de que esse projeto deu certo.

De um lado, Neymar convocado e, do outro, o Santos, que ganhou ainda mais visibilidade no cenário mundial, além de estar em débito financeiramente com o jogador, que continua cumprindo seu contrato de forma natural.

Com isso, Neymar também não pode correr risco de uma lesão às vésperas do Mundial. Durante esse período, o jogador teve uma programação muito bem pensada, com direito a controle de carga, minutagem em campo e também não atuou em gramado sintético.

Na Sul-Americana, o Santos também não tem boas chances de seguir vivo no torneio, já que não depende mais de suas forças para buscar vaga no mata-mata. O time precisa de uma combinação de resultados favorável.

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Amigos na casa do camisa 10

O atacante publicou nesta terça-feira (19) um vídeo em seu canal de YouTube com os bastidores da convocação e do evento que reuniu amigos e familiares para acompanhar a transmissão. Entre os convidados estavam o cantor Thiaguinho, o jogador de vôlei Bruninho e o companheiro de clube Gabigol. Além dos famosos, amigos de infância do craque também acompanharam a convocação na residência de Neymar.

Neymar comemorou a convocação ao lado de Gabigol, companheiro de Santos. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)

Neymar nunca jogou pela Seleção atuando pelo Santos

Vale lembrar que esta é a primeira vez que Neymar figura em uma lista de Carlo Ancelotti desde que o treinador assumiu a Seleção Brasileira, em maio de 2025. No ano passado, logo após retornar ao Santos, o camisa 10 foi convocado por Dorival Júnior, mas acabou cortado após sofrer a primeira de quatro lesões que enfrentaria ao longo da última temporada.

Esta também será a primeira vez que o atacante vestirá a camisa da Seleção atuando pelo clube paulista. Pelo Santos em 2026, Neymar, que tem contrato até 31 de dezembro, participou de 15 jogos, fez seis gols e distribuiu quatro assistências.

Foto: Bruno Motta/Agencia Enquadrar/Folhapress

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