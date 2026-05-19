Os atacantes Vini Jr. e Endrick se encontraram nesta terça-feira (19) em Madrid, na Espanha, para celebrar juntos a convocação para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Após retornar do empréstimo para o Lyon, Endrick voltou a morar na cidade do clube merengue e aproveitou a oportunidade para comemorar junto ao conterrâneo.

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O influenciador Coringa, que é amigo dos dois e estava junto com os jogadores na ocasião, foi quem publicou as imagens nas redes sociais primeiro. Vini repostou a imagem com uma legenda escrita "Família".

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Os dois atacantes se apresentarão junto com os outros convocados e a comissão no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção brasileira deve treinar e se preparar até o dia 30, quando vai ao Rio de Janeiro para disputar o amistoso contra o Panamá, que acontece no dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã.

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Os jogadores brasileiros que disputarão a final da Champions League não devem estar disponíveis para o amistoso. Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, jogam a decisão no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. Os jogadores viajarão direto para os Estados Unidos após o jogo, onde se encontrarão com a equipe convocada.

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Após o amistoso contra o Panamá, os jogadores ganham folga e se reapresentam à comissão técnica no dia 1º de junho, na sede da CBF, que fica na Barra da Tijuca, e de lá iniciam a preparação para embarcar rumo aos EUA.

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No dia 6 de junho, o selecionado brasileiro disputa o último amistoso antes do início da Copa, diante da seleção do Egito, em Cleveland.

A seleção terá alguns dias de treino no CT do New York Red Bull, em Morristown, na cidade de Nova Jersey, antes da estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium. O local abrigará os brasileiros durante toda a estadia no país norte-americano.

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