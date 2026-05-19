Após ficar fora da Copa, Bento desabafa nas redes: 'Coisas não acabam por aqui'
Jogador desabafou nas redes sociais após não ser convocado para a Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro Bento, do Al Nassr, publicou uma mensagem nas redes sociais após ficar fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti optou por levar o goleiro Weverton, do Grêmio, para a vaga de terceiro arqueiro da seleção.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Imprensa estrangeira se curva à volta de Neymar à Seleção Brasileira: ‘Última dança’
Futebol Internacional19/05/2026
- Mais Esportes
Seleção Brasileira jogará a primeira fase da Copa do Mundo em estádios da NFL
Mais Esportes19/05/2026
- Fora de Campo
Confira a reação de Bremer ao ser chamado para a Seleção Brasileira
Fora de Campo19/05/2026
Em publicação nas redes sociais, Bento disse que vai apoiar e torecer para os companheiros, e que "as coisas não acabam por aqui":
"Muito agradecido a Deus pelo por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso BRASIL! as coisas não acabm por aqui! Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcidas. e como sempre digo, VAMOS BRASILLLLL"
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa
Taffarel explicou que escolha de Weverton foi por experiência
Em coletiva realizada após a convocação, no Musei do Amanhã, o preparador de goleiros Taffarel explicou que a escolha por Weverton para a vaga aconteceu pensando nos últimos acontecimentos com Alisson e Ederson, que sofreram com lesões no período de preparação para a disputa da Copa do Mundo. O goleiro do Liverpool não entra em campo desde março.
— Devido aos acontecimentos com Alisson e com o Ederson, a gente optou pela experiência e o Weverton era esse nome, porque já teve um período longo aqui dentro, mais de 50 convocações, mais de 10 jogos, mais competições importantes. Então, nos dá essa tranquilidade que estávamos buscando —
Recentemente, o goleiro Bento falhou na partida contra o Al Hilal, pela 32ª rodada do campeonato saudita, e adiou o título da equipe ao ceder o empate. A partida terminou em 1 a 1.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias