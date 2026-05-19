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Após ficar fora da Copa, Bento desabafa nas redes: 'Coisas não acabam por aqui'

Jogador desabafou nas redes sociais após não ser convocado para a Copa do Mundo

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Abner Rey da Mata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
17:49
Atualizado há 2 minutos
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Goleiro Bento olhando para cima e sorrindo, usando uma camisa da seleção brasileira na cor roxa.
imagem cameraGoleiro Bento em publicação feita nos stories do Instagram. (Reprodução/Instagram)
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O goleiro Bento, do Al Nassr, publicou uma mensagem nas redes sociais após ficar fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti optou por levar o goleiro Weverton, do Grêmio, para a vaga de terceiro arqueiro da seleção.

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Em publicação nas redes sociais, Bento disse que vai apoiar e torecer para os companheiros, e que "as coisas não acabam por aqui":

"Muito agradecido a Deus pelo por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso BRASIL! as coisas não acabm por aqui! Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcidas. e como sempre digo, VAMOS BRASILLLLL"

Goleiro Bento ficou fora da convocação para Copa do Mundo

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Taffarel explicou que escolha de Weverton foi por experiência

Em coletiva realizada após a convocação, no Musei do Amanhã, o preparador de goleiros Taffarel explicou que a escolha por Weverton para a vaga aconteceu pensando nos últimos acontecimentos com Alisson e Ederson, que sofreram com lesões no período de preparação para a disputa da Copa do Mundo. O goleiro do Liverpool não entra em campo desde março.

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— Devido aos acontecimentos com Alisson e com o Ederson, a gente optou pela experiência e o Weverton era esse nome, porque já teve um período longo aqui dentro, mais de 50 convocações, mais de 10 jogos, mais competições importantes. Então, nos dá essa tranquilidade que estávamos buscando —

Recentemente, o goleiro Bento falhou na partida contra o Al Hilal, pela 32ª rodada do campeonato saudita, e adiou o título da equipe ao ceder o empate. A partida terminou em 1 a 1.

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