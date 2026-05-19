Fábio desabafa sobre convocação da Seleção: 'Melhor eu ficar quieto'

Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Bolívar nesta terça-feira (19), o goleiro Fábio falou sobre o resultado complicado para o Tricolor. Antes disso, o goleiro foi questionado sobre a ausência nas convocações para a Seleção Brasileira, mesmo estando em grande fase.

continua após a publicidade

➡️Fluminense não faz 'dever de casa' e fica por um fio na Libertadores; dê suas notas

— Eu não faço meu melhor pela CBF. Faço meu melhor para Deus, para o Fluminense e as equipes que eu tive a oportunidade jogar, o Cruzeiro. Eu faço sempre o melhor para eles e principalmente para Deus, que me concede saúde, isso que é meu foco. Minha seleção é eu fazer meu melhor todo dia e a minha história diz por si. Deus me justifica — disse Fábio, que seguiu:

— Há dez, doze anos falavam que não me levavam porque queriam jogadores mais novos. Mas acho que quem está lá tem seus méritos. Quem tá lá foi pela história que construiu, os critérios são bem diferentes. Às vezes não é quem está no melhor momento, mas todos têm seus méritos e suas qualidades. Infelizmente, dentro do futebol, a gente viu nessa convocação, dentro de quem não foi, muita coisa aconteceu que é melhor eu ficar quieto — concluiu.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti durante o anúncio dos convocados da Seleção para a Copa do Mundo ( Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Sobre o resultado ruim, o goleiro demonstrou esperança no tropeço do Bolívar contra o Independiente Rivadavia. Para se classificar, o Tricolor tem que torcer para uma derrota ou empate dos Bolivianos, além de vencer o Deportivo La Guaira no Maracanã.

— O torcedor já vivenciou várias situações ao longo da história do clube em que as coisas pareciam que não aconteceriam. Tem até a frase que o Fluminense é pra quem acredita. A gente vai acreditar até o final. Ver o que vai acontecer no outro jogo do nosso grupo.

continua após a publicidade

Montanha-russa de emoções no primeiro tempo

O Fluminense entrou em sintonia perfeita com a torcida e jogou um futebol avassalador até conseguir o primeiro gol. Depois disso, faltou eficácia para aproveitar a vantagem e a fragilidade do adversário na busca pelos gols que precisava. Com a defesa desalinhada, o Bolívar empatou e abalou completamente a confiança dos donos da casa. Mesmo com o Maracanã a seu favor, o Flu errou muito e não conseguiu retomar a vantagem no placar.

Segundo tempo de desespero

Na segunda etapa, com a torcida impaciente, o time continuou errando e não dava sinais de que conseguiria marcar os gols que precisava. Aos 10 minutos, Cuberas colocou Castillo e foi com tudo para o ataque. O time perdeu organização, mas pressionou melhor o adversário. Mesmo assim, faltou qualidade para aproveitar as chances. Aos 25 minutos, John Kennedy fez o gol da vitória, mas foi tirado logo depois e o Tricolor não mudou o panorama do confronto.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.