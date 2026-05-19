Um dos 26 convocados da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, Raphinha demonstrou confiança no título brasileiro e chegou até a projetar uma final contra a Espanha, em possível reencontro com o companheiro do Barcelona, Lamine Yamal.

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Em entrevista à TNT Sports Brasil, o atacante falou sobre a ansiedade antes do Mundial, relembrou a dor da eliminação para a Croácia em 2022 e destacou a maturidade adquirida desde a última edição do torneio.

Ao ser questionado sobre uma possível decisão entre Brasil e Espanha, ideia levantada por Lamine Yamal em conversa recente, Raphinha não hesitou.

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— Firmo. Seria muito bom jogar um Brasil e Espanha na final — afirmou.

Mesmo com o jovem espanhol do outro lado, o brasileiro mostrou confiança na força da Seleção.

— Não tem problema. A gente tem muito jogador de qualidade do nosso lado também. Vai ser legal. Vai ser um jogo bem interessante — completou.

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O jogador também falou sobre relação com a jovem promessa do Barcelona, e como vê o jogador.

— Eu levo ele muito como um irmão mais novo. Ele é mais novo que o meu irmão mais novo, então eu tento aconselhar dentro daquilo que eu posso, passar um pouco da minha experiência de campo e de vida para ele. Obviamente que as características individuais e a qualidade são dele, isso aí não tem como ensinar, não se aprende da noite para o dia. É um talento natural. Ele é um menino muito bom, escuta bastante, muitas vezes pede conselho. Se faz alguma besteira e a gente chama a atenção, ele escuta. Então é uma relação muito boa, mesmo com 11 anos de diferença — afirmou.

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Durante a entrevista, Raphinha também colocou o Brasil entre os principais favoritos ao título mundial.

— Brasil, Espanha e França. O Brasil para mim sempre é favorito — declarou o atacante ao responder sobre as seleções mais fortes para a Copa.

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Raphinha durante entrevista ao

O jogador ainda falou sobre o peso emocional de disputar mais uma Copa do Mundo, especialmente após a eliminação traumática diante da Croácia no Catar.

— Aquela derrota foi muito dolorida. Durante alguns dias eu só queria ficar trancado dentro do quarto. Não queria sair por nada — revelou.

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Segundo ele, a experiência serviu como aprendizado para o grupo brasileiro.

— Acho que a gente aprende muito melhor com as derrotas do que com as vitórias. Foi uma derrota dolorida, mas que ensina muito pra gente — disse.

Raphinha também comentou sobre sua evolução como liderança dentro da Seleção Brasileira desde a última Copa.

— Hoje eu tenho uma maturidade diferente. Tento ajudar os mais novos e passar um pouco da minha experiência dentro e fora de campo — afirmou.

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