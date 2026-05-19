O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista final dos jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (18). Dos 26 nomes convocados, apenas três atletas não disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Ou seja, 88% dos selecionáveis atuaram pela competição nas categorias de base.

continua após a publicidade

O alto número de jogadores que disputaram a Copinha e atuarão na Copa do Mundo de 2026 é o maior já registrado desde que a competição existe. Em 1978, 40% dos atletas convocados atuaram no torneio, número que aumentou para 59% em 1982, 1986 e 1990. Após uma breve oscilação nas Copas seguintes, o índice de convocados com participação no maior torneio de base do Brasil cresceu para 82% em 2002, ano em que a Seleção conquistou o penta.

Em 2022, 84% dos jogadores disputaram a Copinha. A atual edição, com 88% dos atletas, mostra o sucesso e a importância do torneio, que dá visibilidade a jovens talentos de várias regiões do país, a clubes com pouca capacidade de investimento e ajuda vários atletas a chegarem em grandes clubes.

continua após a publicidade

➡️ Entenda quais são os planos de Santos e Neymar até a disputa da Copa do Mundo

Os campeões da Copinha na Copa do Mundo

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Dos 23 jogadores que participaram da Copinha, apenas 3 jogadores conseguiram conquistar o título.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marquinhos foi campeão com o Corinthians em 2012, após derrotar o Fluminense de Fabinho, que também atuou na competição e foi titular na final, por 2 a 1. O zagueiro ex-Corinthians começou no banco, mas assumiu a titularidade durante o torneio e foi um dos destaques.

Em 2016, Lucas Paquetá foi um dos destaques do título do Flamengo, marcando quatro gols e distribuindo uma assistência. Gabriel Magalhães participou da mesma edição, pelo Avai. Bruno Guimarães atuou pelo Audax-SP.

continua após a publicidade

O último campeão da Copinha na lista de Ancelotti é Endrick, protagonista da conquista do Palmeiras aos 15 anos, com 6 gols em 7 jogos, um deles marcado na goleada contra o Santos, na grande final. Em 2023, o Alviverde paulista conquistou o bicampeonato com a contribuição de Estêvão, que estaria na lista dos convocados se não fosse a lesão que tirou as chances do atacante disputar a Copa.

Um dos três jogadores que não disputaram a Copinha é o goleiro Ederson, que não chegou a atuar profissionalmente no Brasil e, embora tenha se desenvolvido na base do São Paulo, atuou apenas até a categoria sub-17 e se transferiu para o Benfica, de Portugal. O lateral-esquerdo Douglas Santos e o zagueiro Ibañez são os outros nomes que não chegaram a atuar pela maior competição de base do Brasil.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável