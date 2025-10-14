A Data Fifa deste mês de outubro definiu o futuro de diversas seleções rumo à Copa do Mundo de 2026. Faltando menos de um ano para o Mundial, dez países garantiram a vaga na atual pausa internacional: Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim, Inglaterra, Arábia Saudita e Catar.

Com a próxima edição da Copa do Mundo sendo a primeira com 48 seleções, o processo classificatório começa a tomar forma e 28 países já garantiram seu espaço na América do Norte no próximo ano. Além dos citados, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, EUA, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia, Paraguai, Tunísia, Uruguai e Uzbequistão também estarão presentes.

Com dois gols de Mohamed Salah, o Egito confirmou sua classificação para a Copa ao vencer o Djibuti por 3 a 0 no dia 8 de outubro, fora de casa, pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas. No dia seguinte, foi a vez da Argélia ganhar de 3 a 0 da Somália, com trunfo de Riyad Mahrez para levar seu país ao Mundial de 2026.

No último domingo (12), Gana retornou a uma Copa do Mundo ao derrotar as Ilhas Comores por 1 a 0, no Estádio de Acra, capital ganesa, pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas. Cabo Verde se juntou a Jordânia e Uzbequistão no trio de seleções que farão sua estreia no Mundial. A seleção venceu Essuatíni por 3 a 0 na rodada final das Eliminatórias e garantiu a liderança do grupo, à frente da tradicional seleção de Camarões.

Na Ásia, a história ficou por conta de Catar e Arábia Saudita. A seleção que sediou a última Copa do Mundo enfrentou uma verdadeira decisão contra os Emirados Árabes Unidos, líder do grupo até então, e conquistou uma vitória por 2 a 1 e garantiu a segunda participação consecutiva no torneio. Os sauditas segurou o 0 a 0 diante do Iraque e assegurou o primeiro lugar do grupo pelo critério de gols marcados.

O único representante da Europa garantido na Copa do Mundo é a Inglaterra. A seleção de Thomas Tuchel venceu a Letônia por 5 a 0 e conquistou a classificação com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, com 18 pontos em seis jogos.

Veja as 28 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede). Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim. Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália. Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai. Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia. UEFA (16 vagas): Inglaterra.

