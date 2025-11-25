Joga a Copa? Fifa define punição de CR7 após expulsão por Portugal

Outros dois jogos têm pena suspensa e podem ser aplicados em caso de nova infração.

A suspensão obrigatória foi de apenas um jogo, já cumprido.

Após a expulsão contra a Irlanda, em partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo vivia a expectativa com relação a punição que a Fifa aplicaria, podendo tirá-lo de parte do Mundial de 2026. Porém, como confirmado pelo jornal "A Bola", a suspensão obrigatória para CR7 foi de apenas um jogo, que já foi cumprida na goleada de Portugal contra a Armênia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De forma detalhada, o jornal português apurou que o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu punir CR7 com três jogos, sendo que apenas um se caracteriza como suspensão obrigatória. Os outros dois serão com "pena suspensa" — só terão de ser cumpridos caso Cristiano Ronaldo cometa nova infração, semelhante a da partida contra a Irlanda, no próximo ano.

continua após a publicidade

Como o astro português foi expulso na penúltima rodada das Eliminatórias Europeias, o jogo de suspensão automática e obrigatória já foi cumprido na goleada contra a Armênia por 9 a 1, que carimbou o passaporte da seleção lusa rumo à Copa do Mundo na América do Norte. Portanto, CR7 estará disponível já na estreia de Portugal no Mundial.

CR7 em ação durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Paul Faith/AFP)

Decisão é parcialmente contraria ao estipulado no regulamento

O regulamento da Fifa determina que um jogador que cometer um ato como o de Cristiano Ronaldo será suspenso por "pelo menos três jogos ou um período apropriado de tempo por agressão, incluindo cotoveladas, socos, chutes, mordidas, cuspes ou atingir (de outra forma) um adversário."

continua após a publicidade

CR7 realmente recebeu os três jogos de suspensão previstos, porém apenas um foi obrigatório. Os outros dois tem caráter de "pena suspensa" durante um ano, que poderá se tornar efetiva caso Cristiano Ronaldo tenha mais um ato de indisciplina semelhante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial