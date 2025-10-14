Seleções asiáticas garantem classificação para a Copa do Mundo

Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, as Eliminatórias Asiáticas conheceram nesta terça-feira (14) mais dois classificados. Catar e Arábia Saudita confirmaram suas vagas e se juntaram a Irã, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Uzbequistão e Jordânia como representantes do continente no torneio que será disputado em Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Catar vence em jogo com muitas emoções

Jogando no Jassim bin Hamad Stadium, em Doha, o Catar enfrentou uma verdadeira decisão contra os Emirados Árabes Unidos, líder do grupo até então. Precisando vencer para garantir vaga direta, a equipe catariana mostrou força e conquistou um triunfo por 2 a 1, com gols de Boualem Khoukhi e Pedro Miguel (Ró-Ró). Sultan Adil ainda descontou para os emiradenses nos acréscimos, mas não evitou a derrota.

continua após a publicidade

A vitória fez o Catar chegar a quatro pontos, ultrapassando o rival e assegurando a segunda participação consecutiva em Copas do Mundo, após estrear como anfitrião em 2022. Os Emirados, que contavam com brasileiros naturalizados no elenco, ficaram em segundo e disputarão a repescagem continental em busca de uma vaga extra.

A classificação coroa o bom trabalho da seleção, que vinha em crescimento desde o título da Copa da Ásia em 2019. O destaque fica para Akram Afif, que deu duas assistências no jogo. O catari marcou quatro gols e distribuiu 11 assistências nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

continua após a publicidade

Empate com gosto de vitória para Arábia Saudita

Em Jeddah, a Arábia Saudita também viveu uma noite de tensão. Precisando apenas de um empate diante do Iraque, a equipe saudita segurou o 0 a 0 no King Abdullah Sports City e garantiu o primeiro lugar do grupo pelo critério de gols marcados. O resultado assegurou a sétima participação dos sauditas em Copas do Mundo, mantendo o país como uma das forças mais consistentes da Ásia.

Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

Apesar do placar em branco, o jogo foi dominado pelos donos da casa, que finalizaram mais e controlaram a posse de bola. No fim, o goleiro Al-Aqidi ainda foi herói ao defender uma cobrança de falta perigosa que poderia ter mudado o destino da classificação.

Com o empate, o Iraque terá de disputar a repescagem, que será a quinta fase, em confrontos de ida e volta contra os Emirados Árabes Unidos – seleções que terminaram em segundo lugar na fase anterior –, para definir quem avança para a repescagem intercontinental, a última chance de classificação para o Mundial.

Com Catar e Arábia Saudita classificados, a Ásia completa seu grupo de representantes diretos na Copa do Mundo de 2026, que será a maior da história, com 48 seleções. Além dos três anfitriões – México, Estados Unidos e Canadá –, 25 países já garantiram presença no torneio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.