Fifa confirma distribuição dos potes do sorteio da Copa do Mundo; confira

A Fifa confirmou nesta terça-feira (25) a distribuição dos potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026. O evento, que vai definir os confrontos do Mundial, acontecerá na próxima semana, em 5 de dezembro, em Washington.

continua após a publicidade

➡️Faltam 198 dias para a Copa: Argentina é a bola da vez na contagem regressiva

Confira a distribuição:

POTE 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

POTE 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

POTE 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

POTE 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia A, B, C e D, e Repescagem Intercontinental 1 e 2.

A distribuição dos potes havia sido antecipada pelo Lance! na semana passada, logo após o fim da Data Fifa. As 42 seleções classificadas, além das seis que buscam vaga na repescagem, foram alocadas de acordo com o ranking de seleções mais recente da Fifa.

Ao revelar a distribuição dos potes, a Fifa também confirmou que todas as seleções da repescagem ficarão no Pote 4, independentemente da posição do ranking. Assim, o procedimento repete o modelo dos últimos mundiais.

continua após a publicidade

Sorteio da Copa vai separar melhores seleções nos play-offs.

Por serem os anfitriões, México, Canadá e Estados Unidos são as únicas seleções que já têm os grupos definidos no sorteio da Copa. Por isso, eles terão bolinhas em cores diferentes no Pote 1: o México ficará numa bola verde e será o primeiro a ser "sorteado" e alocado como cabeça de chave do Grupo A; o Canadá estará numa bola vermelha e será o segundo a ser escolhido, para abrir o Grupo B; e, numa bola azul, os Estados Unidos serão os cabeças de chave do Grupo D.

Como de costume, nenhum grupo terá mais de uma equipe da mesma confederação. A exceção são as seleções da Uefa, que é representada por 16 equipes e há apenas 12 grupos. Assim, cada grupo deve ter pelo menos uma equipe europeia, mas não mais do que duas.

continua após a publicidade

A Fifa também anunciou que as melhores do ranking, Espanha e Argentina, terão seus grupos distribuídos de forma que as seleções não se enfrentem antes da final caso terminem a primeira fase o Mundial na primeira colocação de seus grupos. O mesmo princípio será utilizado no sorteio da Copa do Mundo para França e Inglaterra, terceira e quarta colocadas.