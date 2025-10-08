menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

País africano vence e garante classificação para Copa do Mundo

Salah marcou dois gols na vitória do Egito contra o Djibuti

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 08/10/2025
15:37
Egito e Djibuti em disputa pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)
imagem cameraEgito e Djibuti em disputa pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Egito está de volta à Copa do Mundo. A seleção confirmou sua classificação para o Mundial de 2026 nesta quarta-feira (8), ao vencer o Djibuti por 3 a 0, fora de casa, em partida válida pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas. O craque Mohamed Salah marcou dois gols, enquanto Ibrahim Adel, do Al Jazira, completou o placar no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Egito chegou a 23 pontos e garantiu matematicamente a liderança do Grupo A, sem poder mais ser alcançado por Burkina Faso, que aparece em segundo com 18 pontos. Os “Faraós” são o terceiro país africano confirmado na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos e Tunísia. A competição será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Salah, ídolo do Liverpool, é decisivo

O triunfo diante do lanterna do grupo foi construído com tranquilidade. Ibrahim Adel abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando falha da defesa adversária. Pouco depois, Salah ampliou aos 14, e já no segundo tempo, aos 39 minutos, o atacante do Liverpool marcou novamente para selar o resultado.

Com o desempenho desta quarta, o Egito manteve a invencibilidade nas Eliminatórias: são sete vitórias e dois empates em nove partidas, com um ataque de 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. Além da consistência defensiva, a equipe se destaca pela eficiência ofensiva e pela liderança técnica de Salah, que chega à sua segunda Copa do Mundo consecutiva como principal nome da seleção.

continua após a publicidade
Salah em ação no jogo entre Djibuti e Egito (Foto: Majid Bziouat/AFP)
Salah em ação no jogo entre Djibuti e Egito (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

Enquanto os egípcios comemoram, o Djibuti segue em situação oposta. Sem vencer, o time soma apenas um ponto em nove rodadas, com oito derrotas, 33 gols sofridos e apenas quatro marcados.

Egito em busca da história

A classificação marca a quarta participação do Egito em Copas do Mundo. O país já esteve presente nas edições de 1934, 1990 e 2018, mas ainda busca a primeira vitória em Mundiais. Em sete partidas disputadas na história do torneio, os “Faraós” acumulam dois empates e cinco derrotas, com cinco gols marcados e 12 sofridos.

Agora, a meta é fazer história em solo norte-americano. Sob o comando de Hossam Hassan e com Salah no auge da carreira, o Egito chega com um grupo mais equilibrado e experiente, misturando jovens promessas do futebol local e atletas consolidados no cenário europeu.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) distribui nove vagas diretas para o Mundial, uma para cada líder de grupo, além de uma vaga adicional via repescagem internacional, que será disputada entre os quatro melhores vice-líderes das Eliminatórias.

Com a classificação confirmada, o Egito se junta à lista das 19 seleções já garantidas na Copa do Mundo de 2026. Entre elas estão Brasil, Argentina, Japão, Irã, Austrália, Coreia do Sul, e os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias