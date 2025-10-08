País africano vence e garante classificação para Copa do Mundo
Salah marcou dois gols na vitória do Egito contra o Djibuti
O Egito está de volta à Copa do Mundo. A seleção confirmou sua classificação para o Mundial de 2026 nesta quarta-feira (8), ao vencer o Djibuti por 3 a 0, fora de casa, em partida válida pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas. O craque Mohamed Salah marcou dois gols, enquanto Ibrahim Adel, do Al Jazira, completou o placar no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos.
Com o resultado, o Egito chegou a 23 pontos e garantiu matematicamente a liderança do Grupo A, sem poder mais ser alcançado por Burkina Faso, que aparece em segundo com 18 pontos. Os “Faraós” são o terceiro país africano confirmado na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos e Tunísia. A competição será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Salah, ídolo do Liverpool, é decisivo
O triunfo diante do lanterna do grupo foi construído com tranquilidade. Ibrahim Adel abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando falha da defesa adversária. Pouco depois, Salah ampliou aos 14, e já no segundo tempo, aos 39 minutos, o atacante do Liverpool marcou novamente para selar o resultado.
Com o desempenho desta quarta, o Egito manteve a invencibilidade nas Eliminatórias: são sete vitórias e dois empates em nove partidas, com um ataque de 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. Além da consistência defensiva, a equipe se destaca pela eficiência ofensiva e pela liderança técnica de Salah, que chega à sua segunda Copa do Mundo consecutiva como principal nome da seleção.
Enquanto os egípcios comemoram, o Djibuti segue em situação oposta. Sem vencer, o time soma apenas um ponto em nove rodadas, com oito derrotas, 33 gols sofridos e apenas quatro marcados.
Egito em busca da história
A classificação marca a quarta participação do Egito em Copas do Mundo. O país já esteve presente nas edições de 1934, 1990 e 2018, mas ainda busca a primeira vitória em Mundiais. Em sete partidas disputadas na história do torneio, os “Faraós” acumulam dois empates e cinco derrotas, com cinco gols marcados e 12 sofridos.
Agora, a meta é fazer história em solo norte-americano. Sob o comando de Hossam Hassan e com Salah no auge da carreira, o Egito chega com um grupo mais equilibrado e experiente, misturando jovens promessas do futebol local e atletas consolidados no cenário europeu.
A Confederação Africana de Futebol (CAF) distribui nove vagas diretas para o Mundial, uma para cada líder de grupo, além de uma vaga adicional via repescagem internacional, que será disputada entre os quatro melhores vice-líderes das Eliminatórias.
Com a classificação confirmada, o Egito se junta à lista das 19 seleções já garantidas na Copa do Mundo de 2026. Entre elas estão Brasil, Argentina, Japão, Irã, Austrália, Coreia do Sul, e os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.
