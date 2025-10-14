A Costa do Marfim derrotou Quênia por 3 a 0 em partida válida pela décima rodada do Grupo F das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (14), no Estádio Olímpico de Ebimpé. Com o resultado, a seleção marfinense garantiu a vaga no Mundial após 12 anos. No mesmo grupo, o Gabão venceu Burundi por 2 a 0 e se assegurou na repescagem.

Com gol do astro Franck Kessié, ex-Barcelona e Milan, Yan Diomande e Amad Diallo, a Costa do Marfim chegou aos 26 pontos, garantiu a liderança do Grupo F e confirmou a vaga na Copa do Mundo. A última participação dos "Elefantes" no Mundial foi em 2014, quando foram eliminados na fase de grupos que tinha Colômbia, Grécia e Japão. Mesmo com a vitória dos gabonenses contra Burundi, os marfinenses estariam na primeira posição, pois precisavam apenas triunfar para assegurar a classificação.

A Costa do Marfim se tornou a 27ª seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Além dos marfinenses, África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Brasil, Cabo Verde Canadá, Catar, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Equador, EUA, Gana, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia, Paraguai, Senegal, Tunísia, Uruguai e Uzbequistão já tem vaga garantida na América do Norte no próximo ano.

Gabão na repescagem e polêmica das Eliminatórias Africanas

Costa do Marfim garantiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Ao mesmo tempo que a Costa do Marfim foi à Copa do Mundo, Gabão terminou a um ponto da liderança, mas foi à repescagem. Ao bater Burundi por 2 a 0, com gols de Mario Lemina e Bryan Meyo, a seleção gabonense irá tentar uma das últimas vagas no Mundial.

O método de classificação na repescagem das Eliminatórias da África é polêmica, já que veio em meio à desistência da Eritreia. Antes mesmo do início das Qualificatórias, a Eritreia desistiu de participar da competição por medo de fuga de seus jogadores em partidas que fossem disputadas no exterior, segundo o "The Guardian". Com isso, as equipes do Grupo E encerrariam o torneio com dois jogos a menos em relação aos rivais de outras chaves.

O regulamento das Eliminatórias da África prevê que o líder de cada grupo garanta uma vaga automática para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, as quatro melhores vice-líderes — Nigéria, República Democrática do Congo, Camarões e Gabão — se enfrentam em um mata-mata e o "campeão" do playoff assegura uma vaga na repescagem internacional em busca de um lugar no Mundial.

