Seleção africana vence e garante classificação para a Copa do Mundo

A seleção de Gana está de volta à Copa do Mundo. As Estrelas Negras confirmaram neste domingo (12) a vaga para o Mundial de 2026 ao derrotar as Ilhas Comores por 1 a 0, no Estádio de Acra, capital ganesa, pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas. O gol da classificação foi marcado logo aos dois minutos do segundo tempo por Mohammed Kudus, meio-campista do Tottenham.

Com o triunfo, Gana encerrou sua campanha com 25 pontos, assegurando o primeiro lugar da chave e a vaga direta para o Mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá. Madagascar terminou na segunda posição, com 19 pontos, e ainda sonha com a repescagem continental – embora suas chances sejam pequenas.

A classificação marca a quinta participação de Gana em Copas do Mundo, após presenças em 2006, 2010, 2014 e 2022. A melhor campanha da equipe aconteceu na África do Sul, em 2010, quando alcançou as quartas de final e terminou em sétimo lugar.

Vitória com sabor de revanche

O clima no Sports Stadium de Acra era de festa, mas também de revanche. No primeiro turno das Eliminatórias, Gana havia sido derrotada por Comores por 1 a 0. Diante de mais de 35 mil torcedores, os ganeses pressionaram desde o início, embora o primeiro tempo tenha sido equilibrado e com boas chances para ambos os lados.

O gol decisivo veio logo no começo da segunda etapa. Após escanteio cobrado por Partey, Kudus aproveitou a sobra na pequena área e empurrou para as redes, garantindo a vitória e provocando uma explosão de alívio e celebração nas arquibancadas.

Jogadores da Gana comemorando gol da classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

Com o resultado, os comandados de Chris Hughton vingaram a derrota do primeiro turno e confirmaram o favoritismo dentro de casa. O retrospecto recente contra Comores era negativo – em quatro jogos, Gana somava apenas uma vitória –, o que deu ainda mais peso ao triunfo deste domingo.

A campanha ganesa nas Eliminatórias foi marcada pela regularidade e pelo forte desempenho em casa. Em nove jogos, foram oito vitórias e apenas uma derrota, com 21 gols marcados e sete sofridos. O time mostrou solidez defensiva e capacidade de decisão em momentos-chave.

Madagascar, vice-líder com 19 pontos, encerrou sua participação após perder para Mali por 4 a 1. A seleção malgaxe ainda pode ser uma das quatro melhores segundas colocadas que disputarão a repescagem continental, mas depende de várias combinações de resultados.

Próxima parada: Copa do Mundo de 2026

Com Gana garantida, a África agora tem cinco seleções classificadas: Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana. Restam ainda quatro vagas diretas a serem definidas, além de uma possível por meio da repescagem internacional.

