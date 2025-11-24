Outros treinadores icônicos, como Menotti, Bilardo e Del Bosque, marcaram era e estilo, mas nenhum igualou o feito de Pozzo.

A história das Copas do Mundo é marcada por grandes jogadores, mas também por treinadores que conseguiram transformar seleções em verdadeiras potências. A figura do técnico é decisiva em uma competição tão curta, intensa e emocional como o Mundial — e, apesar da quantidade de edições e do talento disponível, apenas um treinador conseguiu erguer a taça mais de uma vez: Vittorio Pozzo, comandante da Itália bicampeã em 1934 e 1938. O Lance! apresenta os técnicos com mais títulos de Copa do Mundo.

O contraste é grande. Enquanto há dezenas de jogadores bicampeões e até um tricampeão (Pelé), o posto mais alto entre os técnicos permanece solitário desde os anos 1930. A explicação passa por vários fatores: ciclos curtos, pressões políticas e esportivas, seleções que mudam de comando com frequência e a própria dificuldade de manter a mesma geração competitiva ao longo de oito anos ou mais.

Mesmo assim, alguns técnicos deixaram marcas profundas. Trabalhos como os de Zagallo, Parreira, Scolari, Menotti, Bilardo, Del Bosque, Jacquet, Deschamps, Löw e Beckenbauer moldaram estilos, redefiniram seleções e inspiraram eras inteiras.

A seguir, veja quem são os treinadores com mais títulos na história da Copa e por que é tão raro repetir o feito.

Técnicos com mais títulos de Copa do Mundo

Vittorio Pozzo: o único técnico bicampeão da história

Nenhum treinador igualou Vittorio Pozzo. Sob seu comando, a Itália conquistou os Mundiais de 1934 e 1938, criando a primeira grande dinastia da história da competição. Pozzo foi responsável por estruturar uma seleção disciplinada, fisicamente forte e taticamente muito organizada, com características que se tornariam marcas do futebol italiano ao longo do século XX.

Em 1934, a Itália venceu a Copa do Mundo em casa, em campanhas marcadas por solidez defensiva e jogo coletivo. Em 1938, mesmo fora de seus domínios, a equipe repetiu a conquista, tornando-se a primeira bicampeã seguida da história. O feito de Pozzo atravessa mais de 80 anos sem ser igualado — uma raridade absoluta no futebol mundial.

Técnicos campeões do mundo (1 título)

Se Pozzo reina sozinho no topo, há uma longa lista de treinadores que levantaram a taça uma vez — e vários deles marcaram época. Entre os mais icônicos estão os comandantes de seleções históricas, como Brasil, Alemanha, Argentina, França, Espanha e Uruguai.

Brasil

O Brasil é um dos países com mais técnicos campeões da Copa do Mundo.

Mário Zagallo (1970) – liderou uma das maiores equipes de todos os tempos. Depois, seria campeão também como coordenador técnico. Além de outras duas vezes como jogador. Carlos Alberto Parreira (1994) – comandou o time que recolocou o Brasil no topo após 24 anos. Luiz Felipe Scolari (2002) – dono de uma das campanhas mais consistentes da história do Mundial. Vicente Feola (1958) - comandou a primeira Seleção do Brasil campeã do mundo. Aymoré Moreira (1962) - comandou a Seleção no bicampeonato mundial.

Alemanha

A Alemanha também revelou treinadores dominantes.

Helmut Schön (1974) – campeão em casa e responsável por um dos períodos mais fortes da seleção alemã. Franz Beckenbauer (1990) – campeão como jogador e técnico, um dos maiores líderes da história do futebol. Joachim Löw (2014) – comando moderno, intenso e com título conquistado após vitória sobre a Argentina e goleada histórica por 7 a 1 no Brasil.

Argentina

A escola argentina tem técnicos icônicos na Copa do Mundo.

César Luis Menotti (1978) – instaurou o estilo ofensivo da “Escola Menottista”. Carlos Bilardo (1986) – visão pragmática e campeã com Maradona no auge. Lionel Scaloni (2022) – técnico de nova geração, consolidou uma equipe madura e competitiva.

França

Nos últimos 25 anos, a França produziu duas eras vitoriosas.

Aimé Jacquet (1998) – campeão com uma seleção renovada e dominante em casa.

campeão com uma seleção renovada e dominante em casa. Didier Deschamps (2018) – campeão como jogador e como técnico, algo raríssimo.

Espanha e outras seleções campeãs da Copa do Mundo

Vicente del Bosque (2010) – conduziu a Espanha que marcou a “Era Tiki-Taka”.

conduziu a Espanha que marcou a “Era Tiki-Taka”. Alf Ramsey (Inglaterra, 1966) – único campeão inglês da história.

único campeão inglês da história. Juan López (Uruguai, 1950) – comandante do time que protagonizou o Maracanazo.

comandante do time que protagonizou o Maracanazo. Alberto Suppici (Uruguai, 1930) – o primeiro campeão do mundo e até hoje o mais jovem a vencer o torneio, já que tinha 31 anos à época.

Por que é tão difícil vencer mais de uma Copa como técnico?

Há várias razões que explicam por que ninguém iguala Pozzo desde 1938. Um dos fatores é o intervalo de quatro anos entre as edições, que exige manter a mesma base de jogadores e estilo por quase uma década — algo raro no futebol contemporâneo.

Além disso, seleções trocam de treinadores com frequência, seja por pressão pública, política interna ou resultados imediatos. Em muitos casos, até mesmo técnicos campeões deixam o cargo logo após o título.

Outro aspecto é o desgaste natural de comandar um grupo por tanto tempo, especialmente em ciclos com grande exposição midiática e calendário internacional intenso. O nível de competitividade também aumentou, tornando ainda mais difícil repetir campanhas perfeitas.

Técnicos campeões da Copa do Mundo que marcaram eras

Alguns treinadores ajudaram a moldar não apenas suas seleções, mas o próprio futebol mundial. Zagallo criou modelos ofensivos que influenciaram gerações. Beckenbauer simboliza liderança total dentro e fora de campo. Menotti e Bilardo representam escolas táticas opostas que marcaram a identidade argentina. Del Bosque foi o grande arquiteto da Espanha que dominou o futebol entre 2008 e 2012.

E, claro, não há como falar de era sem mencionar Pozzo — o único bicampeão, o pioneiro que estabeleceu padrões de comando e excelência antes mesmo de o futebol moderno existir como o conhecemos.