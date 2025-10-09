Mahrez faz gol, e Argélia garante vaga na Copa do Mundo 2026

A Argélia está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Somália, desta quinta-feira (9), pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas, o país garantiu a vaga no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Riyad Mahrez, o principal nome da seleção argelina, marcou um dos gols, enquanto Mohamed Amoura fez um doblete no Estádio Miloud Hadefi, em Orão.

Com o resultado, os argelinos comandados pelo técnico Djamel Belmadi chegaram a 22 pontos e garantiu matematicamente a liderança do Grupo G, sem poder mais ser alcançado por Uganda, que aparece em segundo com 18 pontos. A Argélia é o quarto país africano confirmado na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Egito, Marrocos e Tunísia.

A Argélia não participa de uma Copa desde a edição de 2014, disputada no Brasil. Na ocasião, a seleção teve a melhor participação na história da competição ao ser eliminada nas oitavas de final para a Alemanha, que seria campeã contra a Argentina, no Maracanã.

História da Argélia na Copa do Mundo

Ao todo, a Argélia disputou cinco Mundiais, incluindo 2014. A primeira foi em 1982, eliminada na fase de grupos devido a uma partida controversa entre Alemanha Ocidental e Áustria. Em 1986, foi eliminada na primeira fase, empatando com a Irlanda do Norte e perdendo para Brasil e Espanha. Após 24 anos, em 2010, retornou à Copa do Mundo da África do Sul, mas não conseguiu passar do grupo que tinha Inglaterra, Estados Unidos e Eslovênia.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) distribui nove vagas diretas para o Mundial, uma para cada líder de grupo, além de uma vaga adicional via repescagem internacional, que será disputada entre os quatro melhores vice-líderes das Eliminatórias.

Com a classificação confirmada, a Argélia se junta à lista das 20 seleções já garantidas na Copa do Mundo de 2026. Entre elas estão Brasil, Argentina, Japão, Irã, Austrália, Coreia do Sul, e os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.

