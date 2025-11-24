menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Nos pênaltis, Portugal tira o Brasil da final do Mundial Sub-17

Na próxima quinta, Seleção vai disputar o terceiro lugar com a Itália

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
15:17
Atualizado há 1 minutos
Brasil Sub-17 x Portugal, semifinal da Copa do Mundo
imagem cameraBrasil Sub-17 e Portugal fizeram uma semifinal de Copa do Mundo equilibrada (Reprodução/Fifa+)
  • Matéria
  • Mais Notícias

E o Brasil Sub-17 parou na semifinal da Copa do Mundo da categoria. Nesta segunda-feira (24), o time do técnico Dudu Patetuci ficou no empate por 0 a 0, mas foi superado nos pênaltis por Portugal (7 a 6) na semifinal da competição, que está sendo disputada em Doha, no Catar. Na quinta-feira (17), a Seleção disputará o terceiro lugar com a Itália, que mais cedo perdeu para a Áustria por 2 a 0. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Brasileira está entre analistas da Fifa no Mundial Sub-17; veja entrevista exclusiva

Como foi Portugal x Brasil no Mundial Sub-17

Brasil Sub-17 e Portugal fizeram um confronto bastante equilibrado no primeiro tempo da semifinal. A primeira grande chance foi brasileira: ao 19, Dell ganhou jogada de corpo dentro da área e chutou rasteiro; a bola ia cruzando a linha quando Chelmik salvou.

Mas a partir daí foram os portugueses que tiveram maior controle de jogo. O time do técnico Bino não chegou a dominar, mas conseguiu manter a bola no campo de ataque e pressionar a saída de bola. Coube ao Brasil Sub-17 tentar buscar o gol em contragolpes, principalmente por intermédio de Ângelo, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

O jogo seguiu parelho no segundo tempo, mas, diferentemente dos primeiros 48 minutos, sem que alguma das equipes conseguisse fincar bandeira no campo adversário. As chances de gol, por sua vez, ficaram ainda mais escassas.

A entrada de Gabriel Mec aos 28 mudou um pouco o panorama. O Brasil ganhou agilidade na distribuição de jogo, e chegou a ter duas oportunidades de gol, em voleio de Zé Lucas aos 41, e em tentativa de Dell aos 46, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

Nas cobranças de pênalti, Tomás Soares, Chelmik, Santiago Verdi, Yoan Pereira marcaram para Portugal, mas o goleiro Romário Cunha isolou na quinta cobrança. Dell, Tiago, Zé Lucas e Luis Pacheco fizeram os do Brasil, mas Ruan Pablo carimbou a trave. Nas alternadas, João Aragão e José Neto converteram para os portugueses; Gabriel Mec fez para a Seleção, mas Ângelo bateu por cima.

O que vem pela frente

Portugal e Áustria fazem a final da Copa do Mundo na quinta-feira (27), a partir das 13h (de Brasília). Mais cedo, a partir das 9h30, Brasil e Itália disputam o terceiro lugar do Mundial Sub-17.

Brasil Sub-17 x Portugal, semifinal da Copa do Mundo
Brasil ficou no empate com Portugal, mas foi superado nos pênaltis na semifinal da Copa do Mundo (Reprodução/Fifa)

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL 0 (7) x (6) 0 BRASIL
Copa do Mundo Sub-17 - Semifinal

📆 Data e horário: Segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Aspire Zone, em Doha (CAT)
🟨 Cartões amarelos: Zé Lucas, Luis Pacheco (BRA) e Felipe Morais; Rafael Quintas, Anísio Cabral, Bernardo Lima e Santiago Verdi (POR).

ESCALAÇÕES

PORTUGAL (Técnico: Bino)
Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Rafael Quintas (Santiago Verdi) e Bernardo Lima; Duarte Cunha (João Aragão), Anísio Cabral (Tomás Soares), Mateus Mide (Zeega) e Stevan Manuel (Yoan Pereira).

BRASIL (Técnico: Dudu Patetuci)
João Pedro; Ângelo, Vitor Fernandes e Luccas Ramon; Zé Lucas, Tiago, Luis Pacheco e Felipe Morais (Pietro Tavares); Ruan Pablo, Kayke (Gabriel Mec) e Dell.

🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Vasileios Fotias (GRE)
🚩 Assistentes: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias