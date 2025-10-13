menu hamburguer
Cabo Verde vence e garante vaga à Copa do Mundo de 2026

Seleção venceu Essuatíni por 3 a 0

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
15:41
Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraCabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)
Cabo Verde derrotou Essuatíni por 3 a 0 em partida válida pela décima rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (13), no Estádio Nacional, em Praia. Com o resultado, a seleção cabo-verdiana garantiu vaga no Mundial de forma inédita.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com gols de Dailon Livramento, Willy Semedo e Ianique dos Santos Tavares, já todos no segundo tempo, Cabo Verde chegou aos 23 pontos e confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026. Ainda fazendo a sua parte, os cabo-verdianos contaram com o tropeço de Camarões, que empataram com a Angola por 0 a 0, e tranquilizaram os corações que estavam na torcida pelo país lusofônico — o quarto na história, depois de Brasil, Portugal e Angola.

Cabo Verde se torna a 22ª seleção a se classificar ao Mundial. Além dos cabo-verdianos, Argélia, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Equador, EUA, Gana, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia, Paraguai, Tunísia, Uruguai e Uzbequistão já tem vaga garantida na América do Norte no próximo ano.

Cabo Verde está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
Cabo Verde está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Campanha de Cabo Verde nas Eliminatórias

Comandados por Pedro Leitão Brito, mais conhecido como Bubista, Cabo Verde mostrou grande regularidade durante as Eliminatórias. Um dos destaques da seleção em campo foi Dailon Livramento, artilheiro da equipe com quatro gols durante as Eliminatórias. A defesa se mostrou fundamental durante a campanha, com apenas uma derrota e oito gols sofridos e apenas um apagão na penúltima rodada, no empate polêmico por 3 a 3.

Na partida, os líbios começaram com intensidade e abriram 3 a 1, mas os cabo-verdianos reagiram com gols de Telmo Arcanjo, Sidny Lopes Cabral e Willy Semedo. No fim, quando o placar apontava 3 a 3, Cabo Verde partiu em um contragolpe de quatro jogadores contra um defensor e chegou a balançar as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento antes da conclusão da jogada – decisão amplamente contestada após as imagens mostrarem que o atacante estava em posição legal.

Como as Eliminatórias Africanas não contam com o auxílio do VAR, não houve revisão do lance. A marcação manteve o empate e adiou a confirmação histórica, confirmada na última rodada, contra Essuatíni.

Entenda o regulamento e a classificação

Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

