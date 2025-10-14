Como funciona e quais seleções disputam o playoff das Eliminatórias da África?

Quatro seleções africanas ainda sonham com uma vaga na Copa do Mundo de 2026 via playoff das Eliminatórias. Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo e Gabão lutam por um lugar na repescagem internacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como funciona o playoff das Eliminatórias da África?

As quatro melhores vice-líderes da fase de grupos seguem vivas e sonhando com uma única vaga do continente para a repescagem internacional. Em duelos únicos a serem realizados no Marrocos, as seleções se enfrentarão em semifinal e final na Data Fifa de novembro.

continua após a publicidade

Quais serão os confrontos no playoff das Eliminatórias?

Os confrontos das semifinais do playoff das Eliminatórias da África serão definidos pelo ranking da Fifa, que será divulgado no dia 22 de outubro. No entanto, o Lance! dá o panorama dos possíveis confrontos com base na classificação atual.

Ranking da Fifa atual:

➡️ Nigéria - 45ª

➡️ Camarões - 52º

➡️ RD Congo - 60º

➡️ Gabão - 79º

Com isso, a Nigéria encararia o Gabão, enquanto Camarões enfrentaria RD Congo nos confrontos de semifinais do playoff no dia 13 de novembro. Os vencedores de cada partida duelam na final, que está programada para 16 de novembro.

continua após a publicidade

Polêmica nas Eliminatórias da África

Com a desistência da Eritreia no início do torneio, a Confederação Africana de Futebol (CAF) optou por anular os jogos das vice-líderes de cada grupo contra os lanternas de suas respectivas chaves. Com isso, a Nigéria se beneficiou do formato, uma vez que foi deduzida de apenas dois pontos devido aos dois empates com Zimbábue.

Na classificação geral, a Nigéria havia ficado atrás de Burkina Faso, Madagascar e Uganda, mas as três equipes perderam mais pontos e não conseguiram se classificar para o playoff das Eliminatórias da África entre as quatro melhores vice-líderes.

Quem está classificado para a Copa do Mundo?

As nove líderes de cada grupo estão classificadas diretamente para a Copa do Mundo de 2026 sem a necessidade de disputar o playoff das Eliminatórias da África ou repescagem. O continente africano ainda pode ter mais uma representante no torneio dos Estados Unidos, México e Canadá.

✅ Egito

✅ Senegal

✅ África do Sul

✅ Cabo Verde

✅ Marrocos

✅ Costa do Marfim

✅ Argélia

✅ Tunísia

✅ Gana

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.