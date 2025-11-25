Copa do Mundo: sorteio põe Brasil e favoritas em caminhos separados para a final
Sorteio será realizado no dia 5 de dezembro
O Brasil começa a traçar seu caminho rumo ao hexacampeonato na Copa do Mundo após a divulgação do procedimento oficial do sorteio pela Fifa, que inclui a composição dos potes e as regras para formação dos grupos. A definição do sistema busca garantir equilíbrio competitivo, especialmente para as seleções mais bem ranqueadas no mundo, mas traz nuances específicas para o Brasil, que ficou fora do grupo dos quatro times beneficiados.
Fifa confirma distribuição dos potes do sorteio da Copa do Mundo; confira
O sorteio, marcado para 5 de dezembro, colocará 48 equipes em 12 grupos de quatro seleções cada, divididos em quatro potes. Um dos principais critérios é evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, com exceção da Europa, que terá grupos com até duas equipes europeias devido ao grande número de representantes (16). O Brasil está no pote 1 ao lado das seleções anfitriãs e de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
No entanto, as quatro seleções mais bem posicionadas no ranking da Fifa — Espanha (1ª), Argentina (2ª), França (3ª) e Inglaterra (4ª) — terão reservas especiais para garantir que, na hipótese de avançarem como líderes de seus grupos, elas não se enfrentem antes da final do torneio. Espanha e Argentina serão sorteadas para caminhos opostos na chave, o mesmo valendo para França e Inglaterra.
O Brasil, que ocupa a 5ª colocação no ranking, não terá essa proteção especial para seu percurso. Ou seja, mesmo sendo um dos favoritos, o Brasil pode acabar cruzando com qualquer uma dessas quatro seleções antes da final.
O sorteio acontecerá no Kennedy Center, em Washington (EUA), e na sequência, em 6 de dezembro, será divulgada a tabela completa com os jogos, estádio e horários.
Confira os potes:
POTE 1
México
Canadá
Estados Unidos
Espanha
Argentina
França
Inglaterra
Brasil
Portugal
Holanda
Bélgica
Alemanha
POTE 2
Croácia
Marrocos
Colômbia
Uruguai
Suíça
Japão
Senegal
Irã
Coreia do Sul
Equador
Áustria
Austrália
POTE 3
Noruega
Panamá
Egito
Argélia
Escócia
Paraguai
Tunísia
Costa de Marfim
Uzbequistão
Catar
Arábia Saudita
África do Sul
POTE 4
Jordânia
Cabo Verde
Gana
Curaçao
Haiti
Nova Zelândia
Repescagem Europeia 1
Repescagem Europeia 2
Repescagem Europeia 3
Repescagem Europeia 4
Repescagem Intercontinental 1
Repescagem Intercontinental 2
