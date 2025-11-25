Copa do Mundo: sorteio põe Brasil e favoritas em caminhos separados para a final

O Brasil começa a traçar seu caminho rumo ao hexacampeonato na Copa do Mundo após a divulgação do procedimento oficial do sorteio pela Fifa, que inclui a composição dos potes e as regras para formação dos grupos. A definição do sistema busca garantir equilíbrio competitivo, especialmente para as seleções mais bem ranqueadas no mundo, mas traz nuances específicas para o Brasil, que ficou fora do grupo dos quatro times beneficiados.

Fifa confirma distribuição dos potes do sorteio da Copa do Mundo; confira

O sorteio, marcado para 5 de dezembro, colocará 48 equipes em 12 grupos de quatro seleções cada, divididos em quatro potes. Um dos principais critérios é evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, com exceção da Europa, que terá grupos com até duas equipes europeias devido ao grande número de representantes (16). O Brasil está no pote 1 ao lado das seleções anfitriãs e de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Veja distribuição do potes do sorteio da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

No entanto, as quatro seleções mais bem posicionadas no ranking da Fifa — Espanha (1ª), Argentina (2ª), França (3ª) e Inglaterra (4ª) — terão reservas especiais para garantir que, na hipótese de avançarem como líderes de seus grupos, elas não se enfrentem antes da final do torneio. Espanha e Argentina serão sorteadas para caminhos opostos na chave, o mesmo valendo para França e Inglaterra.

O Brasil, que ocupa a 5ª colocação no ranking, não terá essa proteção especial para seu percurso. Ou seja, mesmo sendo um dos favoritos, o Brasil pode acabar cruzando com qualquer uma dessas quatro seleções antes da final.

O sorteio acontecerá no Kennedy Center, em Washington (EUA), e na sequência, em 6 de dezembro, será divulgada a tabela completa com os jogos, estádio e horários.

Confira os potes:

POTE 1

México

Canadá

Estados Unidos

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemanha

POTE 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

POTE 3

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa de Marfim

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África do Sul

POTE 4

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçao

Haiti

Nova Zelândia

Repescagem Europeia 1

Repescagem Europeia 2

Repescagem Europeia 3

Repescagem Europeia 4

Repescagem Intercontinental 1

Repescagem Intercontinental 2