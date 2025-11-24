Jornal destaca possível algoz do Brasil no Mundial Sub-17

Às vésperas da semifinal do Mundial Sub-17, a imprensa portuguesa destaca o nome que pode virar vilão para o Brasil: Mateus Mide, joia do Porto e um dos principais destaques da seleção portuguesa no torneio disputado no Catar. O jovem de 17 anos já soma quatro gols e duas assistências em cinco partidas, desempenho que chamou atenção do jornal "A Bola", que o comparou a Rodrigo Mora, outro diamante dos Dragões.

Antes do duelo decisivo contra a Seleção Brasileira, Mide conversou com o site da Fifa e descreveu seu estilo de jogo. Versátil, ele afirma que pode atuar em várias funções do ataque, mas tem preferência por jogar atrás do centroavante, como segundo atacante.

— Gosto de jogar em qualquer posição porque sei que o treinador confia em mim. Mas, se tiver de escolher, prefiro atuar nas costas do ponta de lança (centroavante) — afirmou.

O jornal destaca ainda a semelhança entre o discurso de Mide e o de Mora ao comentar sua facilidade para usar os dois pés.

— Sou muito bom com ambos, mas sou destro. Mesmo assim, treino bastante o esquerdo para aperfeiçoar ao máximo.

Mateus Mide tem raízes no Brasil

O confronto com o Brasil também tem um significado especial para o jovem português. Mateus é filho de Adriano Mide, brasileiro que se mudou para Portugal no início dos anos 2000 para atuar no futsal nacional. O atacante, porém, garante que o foco está totalmente na campanha portuguesa.

— Todos sonhamos com a final. Estou seguro de que vamos chegar lá e ganhar a competição — disse.

Mateus Mide com o prêmio de melhor jogador em campo após a vitória sobre a Suíça (Foto: Reprodução)

Portugal e Brasil se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), valendo vaga na grande decisão do Mundial Sub-17.

