Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Cruzeiro no Brasileirão

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no próximo sábado (16), pelo Brasileirão, às 21h (de Brasília). A partida será realizada na Arena Barueri em um duelo que desperta atenção devido aos momentos opostos das equipes: os donos da casa chegam na liderança da competição, enquanto os visitantes buscam se afastar da zona de rebaixamento.

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IA projeta tranquilidade na partida

Para aquecer o jogo, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini, que projetou o confronto e deu o resultado mais provável:

O Palmeiras entra em campo como o grande favorito para o duelo, sustentado por uma liderança sólida e um sistema tático que raramente oferece espaços, especialmente diante de um Cruzeiro que, apesar de competitivo, ainda sofre com a instabilidade defensiva ao longo deste Brasileirão. Com o time de Abel Ferreira apresentando um aproveitamento superior ao da Raposa, que enfrenta dificuldades para segurar ataques letais, a tendência é que o volume de jogo alviverde prevaleça desde os minutos iniciais, explorando a fragilidade dos mineiros em bolas paradas e transições rápidas; assim, a solidez palmeirense deve neutralizar as investidas rivais e garantir uma vitória tranquila na Arena Barueri, com o placar final de 2 a 0.

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Último jogo entre Palmeiras e Cruzeiro terminou em 0 a 0 (Foto: Caíque Coufal / Cruzeiro)

Palmeiras terá mudanças para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação

O Palmeiras teve novidades no treinamento da tarde desta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, quando deu início à preparação para enfrentar o Cruzeiro, no sábado (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão. Andreas Pereira, Arthur e Allan estão recuperados de problemas físicos e treinaram integralmente no campo. Benedetti, por sua vez, pode se tornar novo desfalque.

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Além do trio que treinou de forma integral, Paulinho, que foi desfalque em Londrina por controle de carga, também participou normalmente das atividades. O lateral-esquerdo Piquerez cumpriu cronograma no gramado com a fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance e, por fim, Benedetti, que saiu lesionado contra o Jacuipense, ficou na parte interna e fará ainda exames complementares.

Do trio, Allan é baixa confirmada, pois precisará cumprir suspensão em razão do acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Felipe Anderson assuma a vaga entre os titulares.

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Os titulares da última partida fizeram atividades no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na sequência, houve uma movimentação de construções de jogadas, cruzamentos e finalizações.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.

Otávio projeta Palmeiras x Cruzeiro e chama atenção para 'armadilhas' do gramado sintético

Goleiro titular do Cruzeiro, Otávio irá fazer mais um jogo em gramado sintético depois do duelo contra a Universidad Católica. Após a vitória contra o Goiás, o jovem arqueiro falou sobre as armadilhas que pode encontrar na Arena Barueri.

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– No sintético, geralmente é um campo molhado mais rápido. Atenção, ter mais atenção, não só eu, como todos os jogadores. Às vezes o gramado engana a gente. O jogo contra o Palmeiras é muito difícil, sabemos. Temos que nos preparar bem, recuperar, estamos em uma sequência dura – disse o goleiro.

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