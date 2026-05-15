Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Cruzeiro no Brasileirão
Equipes se enfrentam no próximo sábado (16) pelo Brasileirão
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Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no próximo sábado (16), pelo Brasileirão, às 21h (de Brasília). A partida será realizada na Arena Barueri em um duelo que desperta atenção devido aos momentos opostos das equipes: os donos da casa chegam na liderança da competição, enquanto os visitantes buscam se afastar da zona de rebaixamento.
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IA projeta tranquilidade na partida
Para aquecer o jogo, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini, que projetou o confronto e deu o resultado mais provável:
O Palmeiras entra em campo como o grande favorito para o duelo, sustentado por uma liderança sólida e um sistema tático que raramente oferece espaços, especialmente diante de um Cruzeiro que, apesar de competitivo, ainda sofre com a instabilidade defensiva ao longo deste Brasileirão. Com o time de Abel Ferreira apresentando um aproveitamento superior ao da Raposa, que enfrenta dificuldades para segurar ataques letais, a tendência é que o volume de jogo alviverde prevaleça desde os minutos iniciais, explorando a fragilidade dos mineiros em bolas paradas e transições rápidas; assim, a solidez palmeirense deve neutralizar as investidas rivais e garantir uma vitória tranquila na Arena Barueri, com o placar final de 2 a 0.
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Palmeiras terá mudanças para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação
O Palmeiras teve novidades no treinamento da tarde desta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, quando deu início à preparação para enfrentar o Cruzeiro, no sábado (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão. Andreas Pereira, Arthur e Allan estão recuperados de problemas físicos e treinaram integralmente no campo. Benedetti, por sua vez, pode se tornar novo desfalque.
Além do trio que treinou de forma integral, Paulinho, que foi desfalque em Londrina por controle de carga, também participou normalmente das atividades. O lateral-esquerdo Piquerez cumpriu cronograma no gramado com a fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance e, por fim, Benedetti, que saiu lesionado contra o Jacuipense, ficou na parte interna e fará ainda exames complementares.
Do trio, Allan é baixa confirmada, pois precisará cumprir suspensão em razão do acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Felipe Anderson assuma a vaga entre os titulares.
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Os titulares da última partida fizeram atividades no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na sequência, houve uma movimentação de construções de jogadas, cruzamentos e finalizações.
Provável escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.
Otávio projeta Palmeiras x Cruzeiro e chama atenção para 'armadilhas' do gramado sintético
Goleiro titular do Cruzeiro, Otávio irá fazer mais um jogo em gramado sintético depois do duelo contra a Universidad Católica. Após a vitória contra o Goiás, o jovem arqueiro falou sobre as armadilhas que pode encontrar na Arena Barueri.
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– No sintético, geralmente é um campo molhado mais rápido. Atenção, ter mais atenção, não só eu, como todos os jogadores. Às vezes o gramado engana a gente. O jogo contra o Palmeiras é muito difícil, sabemos. Temos que nos preparar bem, recuperar, estamos em uma sequência dura – disse o goleiro.
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