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Na pré-lista de Ancelotti, Wesley concorre a prêmio de 'Jogador da Temporada' na Itália

Lateral é um dos nomes que deve fazer parte da lista do italiano, que será divulgada na segunda-feira (18)

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
16:57
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Wesley, lateral da Seleção Brasileira, em ação
imagem cameraWesley, lateral da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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O lateral Wesley, da Roma (ITA), segue colhendo os frutos da boa temporada com a camisa do time italiano. Um dos integrantes da pré-lista de Carlo Ancelotti e com grandes chances de disputar sua primeira Copa do Mundo, o jogador brasileiro é um dos concorrentes ao prêmio de 'Jogador da Temporada 25/26' do Campeonato Italiano.

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Além do ex-Flamengo, nomes como Modric, Di Marco, Rabiot, Lautaro Martinez, Yildiz e Marcos Thuram também concorrem ao prêmio organizado pelo Transfermarkt, site especializado no mercado internacional de atletas. A votação se encerra no dia 25 de maio, às 15h (de Brasília).

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)
Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Em sua primeira temporada na Itália, Wesley acumula cinco gols e duas assistências em 38 partidas disputadas. As grandes atuações renderam ao jogador algumas convocações para a Seleção Brasileira. A primeira foi sob comando de Dorival Jr., em março de 2025.

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No último ciclo preparatório para a Copa do Mundo, entretanto, Wesley foi cortado devido a uma lesão muscular na região posterior da coxa. O lateral participou da derrota para a França, mas não ficou à disposição de Ancelotti contra a Croácia.

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Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

PosiçãoJogadorClubeConvocaçõesEntrou em campo

Goleiro

Alisson

Liverpool (ING)

3

Sim

Goleiro

Hugo Souza

Corinthians (BRA)

4

Sim

Goleiro

Bento

Al-Nassr (ARS)

5

Sim

Goleiro

Ederson

Fenerbahçe (TUR)

3

Sim

Goleiro

John

Nottingham Forest (ING)

2

Não

Zagueiro

Marquinhos

Paris Saint-Germain (FRA)

4

Sim

Zagueiro

Fabrício Bruno

Cruzeiro (BRA)

3

Sim

Zagueiro

Gabriel Magalhães

Arsenal (ING)

4

Sim

Zagueiro

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain (FRA)

2

Sim

Zagueiro

Éder Militão

Real Madrid (ESP)

2

Sim

Zagueiro

Léo Ortiz

Flamengo (BRA)

1

Não

Zagueiro

Alexsandro

Lille (FRA)

2

Sim

Zagueiro

Danilo

Flamengo (BRA)

3

Sim

Zagueiro

Bremer

Juventus (ITA)

1

Sim

Zagueiro

Léo Pereira

Flamengo (BRA)

1

Sim

Zagueiro

Ibañez

Al-Ahli (ARS)

1

Sim

Zagueiro

Vitor Reis

Girona (ESP)

1

Não

Lateral-direito

Wesley

Roma (ITA)

5

Sim

Lateral-direito

Vitinho

Botafogo (BRA)

2

Sim

Lateral-direito

Vanderson

Mônaco (FRA)

3

Sim

Lateral-direito

Paulo Henrique

Vasco (BRA)

2

Sim

Lateral-esquerdo

Caio Henrique

Mônaco (FRA)

3

Sim

Lateral-esquerdo

Carlos Augusto

Inter de Milão (ITA)

2

Sim

Lateral-esquerdo

Alex Sandro

Flamengo (BRA)

4

Sim

Lateral-esquerdo

Douglas Santos

Zenit (RUS)

3

Sim

Lateral-esquerdo

Luciano Juba

Bahia (BRA)

1

Não

Lateral-esquerdo

Kaiki Bruno

Cruzeiro (BRA)

1

Sim

Meio-campista

João Gomes

Wolverhampton (ING)

1

Não

Meio-campista

Éderson

Atalanta (ITA)

1

Não

Meio-campista

André

Wolverhampton (ING)

1

Sim

Meio-campista

Fabinho

Al-Ittihad (ARS)

2

Sim

Meio-campista

Joelinton

Newcastle (ING)

2

Sim

Meio-campista

Andrey Santos

Chelsea (ING)

4

Sim

Meio-campista

Jean Lucas

Bahia (BRA)

1

Sim

Meio-campista

Gerson

Cruzeiro (BRA)

1

Sim

Meio-campista

Bruno Guimarães

Newcastle (ING)

4

Sim

Meio-campista

Casemiro

Manchester United (ING)

5

Sim

Meio-campista

Lucas Paquetá

Flamengo (BRA)

3

Sim

Meio-campista

Andreas Pereira

Palmeiras (BRA)

2

Sim

Meio-campista

Danilo

Botafogo (BRA)

1

Sim

Meio-campista

Gabriel Sara

Galatasaray (TUR)

1

Sim

Atacante

Gabriel Martinelli

Arsenal (ING)

4

Sim

Atacante

Richarlison

Tottenham (ING)

4

Sim

Atacante

Matheus Cunha

Manchester United (ING)

5

Sim

Atacante

Antony

Real Betis (ESP)

1

Não

Atacante

Estêvão

Chelsea (ING)

4

Sim

Atacante

João Pedro

Chelsea (ING)

3

Sim

Atacante

Kaio Jorge

Cruzeiro (BRA)

1

Sim

Atacante

Luiz Henrique

Zenit (RUS)

4

Sim

Atacante

Samuel Lino

Flamengo (BRA)

1

Sim

Atacante

Rodrygo

Real Madrid (ESP)

2

Sim

Atacante

Igor Jesus

Nottingham Forest (ING)

1

Sim

Atacante

Raphinha

Barcelona (ESP)

3

Sim

Atacante

Vini Jr

Real Madrid (ESP)

4

Sim

Atacante

Vitor Roque

Palmeiras (BRA)

1

Sim

Atacante

Igor Thiago

Brentford (ING)

1

Sim

Atacante

Endrick

Lyon (FRA)

1

Sim

Atacante

Rayan

Bournemouth (ING)

1

Sim

Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!Léo OrtizVitor ReisLuciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: JohnJoão Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.

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Calendário da Seleção Brasileira

  • 18 de maio: convocação final (26 atletas).
  • 27 de maio: apresentação na Granja Comary.
  • 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
  • 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
  • 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).

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