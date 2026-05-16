O lateral Wesley, da Roma (ITA), segue colhendo os frutos da boa temporada com a camisa do time italiano. Um dos integrantes da pré-lista de Carlo Ancelotti e com grandes chances de disputar sua primeira Copa do Mundo, o jogador brasileiro é um dos concorrentes ao prêmio de 'Jogador da Temporada 25/26' do Campeonato Italiano.

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Além do ex-Flamengo, nomes como Modric, Di Marco, Rabiot, Lautaro Martinez, Yildiz e Marcos Thuram também concorrem ao prêmio organizado pelo Transfermarkt, site especializado no mercado internacional de atletas. A votação se encerra no dia 25 de maio, às 15h (de Brasília).

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Em sua primeira temporada na Itália, Wesley acumula cinco gols e duas assistências em 38 partidas disputadas. As grandes atuações renderam ao jogador algumas convocações para a Seleção Brasileira. A primeira foi sob comando de Dorival Jr., em março de 2025.

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No último ciclo preparatório para a Copa do Mundo, entretanto, Wesley foi cortado devido a uma lesão muscular na região posterior da coxa. O lateral participou da derrota para a França, mas não ficou à disposição de Ancelotti contra a Croácia.

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Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

Posição Jogador Clube Convocações Entrou em campo Goleiro Alisson Liverpool (ING) 3 Sim Goleiro Hugo Souza Corinthians (BRA) 4 Sim Goleiro Bento Al-Nassr (ARS) 5 Sim Goleiro Ederson Fenerbahçe (TUR) 3 Sim Goleiro John Nottingham Forest (ING) 2 Não Zagueiro Marquinhos Paris Saint-Germain (FRA) 4 Sim Zagueiro Fabrício Bruno Cruzeiro (BRA) 3 Sim Zagueiro Gabriel Magalhães Arsenal (ING) 4 Sim Zagueiro Lucas Beraldo Paris Saint-Germain (FRA) 2 Sim Zagueiro Éder Militão Real Madrid (ESP) 2 Sim Zagueiro Léo Ortiz Flamengo (BRA) 1 Não Zagueiro Alexsandro Lille (FRA) 2 Sim Zagueiro Danilo Flamengo (BRA) 3 Sim Zagueiro Bremer Juventus (ITA) 1 Sim Zagueiro Léo Pereira Flamengo (BRA) 1 Sim Zagueiro Ibañez Al-Ahli (ARS) 1 Sim Zagueiro Vitor Reis Girona (ESP) 1 Não Lateral-direito Wesley Roma (ITA) 5 Sim Lateral-direito Vitinho Botafogo (BRA) 2 Sim Lateral-direito Vanderson Mônaco (FRA) 3 Sim Lateral-direito Paulo Henrique Vasco (BRA) 2 Sim Lateral-esquerdo Caio Henrique Mônaco (FRA) 3 Sim Lateral-esquerdo Carlos Augusto Inter de Milão (ITA) 2 Sim Lateral-esquerdo Alex Sandro Flamengo (BRA) 4 Sim Lateral-esquerdo Douglas Santos Zenit (RUS) 3 Sim Lateral-esquerdo Luciano Juba Bahia (BRA) 1 Não Lateral-esquerdo Kaiki Bruno Cruzeiro (BRA) 1 Sim Meio-campista João Gomes Wolverhampton (ING) 1 Não Meio-campista Éderson Atalanta (ITA) 1 Não Meio-campista André Wolverhampton (ING) 1 Sim Meio-campista Fabinho Al-Ittihad (ARS) 2 Sim Meio-campista Joelinton Newcastle (ING) 2 Sim Meio-campista Andrey Santos Chelsea (ING) 4 Sim Meio-campista Jean Lucas Bahia (BRA) 1 Sim Meio-campista Gerson Cruzeiro (BRA) 1 Sim Meio-campista Bruno Guimarães Newcastle (ING) 4 Sim Meio-campista Casemiro Manchester United (ING) 5 Sim Meio-campista Lucas Paquetá Flamengo (BRA) 3 Sim Meio-campista Andreas Pereira Palmeiras (BRA) 2 Sim Meio-campista Danilo Botafogo (BRA) 1 Sim Meio-campista Gabriel Sara Galatasaray (TUR) 1 Sim Atacante Gabriel Martinelli Arsenal (ING) 4 Sim Atacante Richarlison Tottenham (ING) 4 Sim Atacante Matheus Cunha Manchester United (ING) 5 Sim Atacante Antony Real Betis (ESP) 1 Não Atacante Estêvão Chelsea (ING) 4 Sim Atacante João Pedro Chelsea (ING) 3 Sim Atacante Kaio Jorge Cruzeiro (BRA) 1 Sim Atacante Luiz Henrique Zenit (RUS) 4 Sim Atacante Samuel Lino Flamengo (BRA) 1 Sim Atacante Rodrygo Real Madrid (ESP) 2 Sim Atacante Igor Jesus Nottingham Forest (ING) 1 Sim Atacante Raphinha Barcelona (ESP) 3 Sim Atacante Vini Jr Real Madrid (ESP) 4 Sim Atacante Vitor Roque Palmeiras (BRA) 1 Sim Atacante Igor Thiago Brentford (ING) 1 Sim Atacante Endrick Lyon (FRA) 1 Sim Atacante Rayan Bournemouth (ING) 1 Sim

Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!: Léo Ortiz, Vitor Reis, Luciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: John, João Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.

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Calendário da Seleção Brasileira

18 de maio : convocação final (26 atletas).

: convocação final (26 atletas). 27 de maio : apresentação na Granja Comary.

: apresentação na Granja Comary. 31 de maio : amistoso contra o Panamá (Maracanã).

: amistoso contra o Panamá (Maracanã). 6 de junho : amistoso contra o Egito (EUA)

: amistoso contra o Egito (EUA) 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).

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