Na pré-lista de Ancelotti, Wesley concorre a prêmio de 'Jogador da Temporada' na Itália
Lateral é um dos nomes que deve fazer parte da lista do italiano, que será divulgada na segunda-feira (18)
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral Wesley, da Roma (ITA), segue colhendo os frutos da boa temporada com a camisa do time italiano. Um dos integrantes da pré-lista de Carlo Ancelotti e com grandes chances de disputar sua primeira Copa do Mundo, o jogador brasileiro é um dos concorrentes ao prêmio de 'Jogador da Temporada 25/26' do Campeonato Italiano.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
Além do ex-Flamengo, nomes como Modric, Di Marco, Rabiot, Lautaro Martinez, Yildiz e Marcos Thuram também concorrem ao prêmio organizado pelo Transfermarkt, site especializado no mercado internacional de atletas. A votação se encerra no dia 25 de maio, às 15h (de Brasília).
Em sua primeira temporada na Itália, Wesley acumula cinco gols e duas assistências em 38 partidas disputadas. As grandes atuações renderam ao jogador algumas convocações para a Seleção Brasileira. A primeira foi sob comando de Dorival Jr., em março de 2025.
No último ciclo preparatório para a Copa do Mundo, entretanto, Wesley foi cortado devido a uma lesão muscular na região posterior da coxa. O lateral participou da derrota para a França, mas não ficou à disposição de Ancelotti contra a Croácia.
➡️Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti
|Posição
|Jogador
|Clube
|Convocações
|Entrou em campo
Goleiro
Alisson
Liverpool (ING)
3
Sim
Goleiro
Hugo Souza
Corinthians (BRA)
4
Sim
Goleiro
Bento
Al-Nassr (ARS)
5
Sim
Goleiro
Ederson
Fenerbahçe (TUR)
3
Sim
Goleiro
John
Nottingham Forest (ING)
2
Não
Zagueiro
Marquinhos
Paris Saint-Germain (FRA)
4
Sim
Zagueiro
Fabrício Bruno
Cruzeiro (BRA)
3
Sim
Zagueiro
Gabriel Magalhães
Arsenal (ING)
4
Sim
Zagueiro
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain (FRA)
2
Sim
Zagueiro
Éder Militão
Real Madrid (ESP)
2
Sim
Zagueiro
Léo Ortiz
Flamengo (BRA)
1
Não
Zagueiro
Alexsandro
Lille (FRA)
2
Sim
Zagueiro
Danilo
Flamengo (BRA)
3
Sim
Zagueiro
Bremer
Juventus (ITA)
1
Sim
Zagueiro
Léo Pereira
Flamengo (BRA)
1
Sim
Zagueiro
Ibañez
Al-Ahli (ARS)
1
Sim
Zagueiro
Vitor Reis
Girona (ESP)
1
Não
Lateral-direito
Wesley
Roma (ITA)
5
Sim
Lateral-direito
Vitinho
Botafogo (BRA)
2
Sim
Lateral-direito
Vanderson
Mônaco (FRA)
3
Sim
Lateral-direito
Paulo Henrique
Vasco (BRA)
2
Sim
Lateral-esquerdo
Caio Henrique
Mônaco (FRA)
3
Sim
Lateral-esquerdo
Carlos Augusto
Inter de Milão (ITA)
2
Sim
Lateral-esquerdo
Alex Sandro
Flamengo (BRA)
4
Sim
Lateral-esquerdo
Douglas Santos
Zenit (RUS)
3
Sim
Lateral-esquerdo
Luciano Juba
Bahia (BRA)
1
Não
Lateral-esquerdo
Kaiki Bruno
Cruzeiro (BRA)
1
Sim
Meio-campista
João Gomes
Wolverhampton (ING)
1
Não
Meio-campista
Éderson
Atalanta (ITA)
1
Não
Meio-campista
André
Wolverhampton (ING)
1
Sim
Meio-campista
Fabinho
Al-Ittihad (ARS)
2
Sim
Meio-campista
Joelinton
Newcastle (ING)
2
Sim
Meio-campista
Andrey Santos
Chelsea (ING)
4
Sim
Meio-campista
Jean Lucas
Bahia (BRA)
1
Sim
Meio-campista
Gerson
Cruzeiro (BRA)
1
Sim
Meio-campista
Bruno Guimarães
Newcastle (ING)
4
Sim
Meio-campista
Casemiro
Manchester United (ING)
5
Sim
Meio-campista
Lucas Paquetá
Flamengo (BRA)
3
Sim
Meio-campista
Andreas Pereira
Palmeiras (BRA)
2
Sim
Meio-campista
Danilo
Botafogo (BRA)
1
Sim
Meio-campista
Gabriel Sara
Galatasaray (TUR)
1
Sim
Atacante
Gabriel Martinelli
Arsenal (ING)
4
Sim
Atacante
Richarlison
Tottenham (ING)
4
Sim
Atacante
Matheus Cunha
Manchester United (ING)
5
Sim
Atacante
Antony
Real Betis (ESP)
1
Não
Atacante
Estêvão
Chelsea (ING)
4
Sim
Atacante
João Pedro
Chelsea (ING)
3
Sim
Atacante
Kaio Jorge
Cruzeiro (BRA)
1
Sim
Atacante
Luiz Henrique
Zenit (RUS)
4
Sim
Atacante
Samuel Lino
Flamengo (BRA)
1
Sim
Atacante
Rodrygo
Real Madrid (ESP)
2
Sim
Atacante
Igor Jesus
Nottingham Forest (ING)
1
Sim
Atacante
Raphinha
Barcelona (ESP)
3
Sim
Atacante
Vini Jr
Real Madrid (ESP)
4
Sim
Atacante
Vitor Roque
Palmeiras (BRA)
1
Sim
Atacante
Igor Thiago
Brentford (ING)
1
Sim
Atacante
Endrick
Lyon (FRA)
1
Sim
Atacante
Rayan
Bournemouth (ING)
1
Sim
Dentre os 58 convocados por Ancelotti, quatro jogadores não entraram em campo, mas estão na pré-lista da Seleção conforme apuração do Lance!: Léo Ortiz, Vitor Reis, Luciano Juba e Antony. Ademais, há ainda outros três que jogaram sob o comando do italiano: John, João Gomes e Éderson (Atalanta), não confirmados pela apuração.
Calendário da Seleção Brasileira
- 18 de maio: convocação final (26 atletas).
- 27 de maio: apresentação na Granja Comary.
- 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
- 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
- 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias