Narrador da Seleção, Everaldo é sincero sobre Neymar: 'Estive mais convicto'

A reportagem do Lance! foi convidada para um evento de lançamento da cobertura da Globo para a Copa do Mundo. Durante o encontro, Everaldo Marques foi questionado sobre a presença de Neymar na competição e a esperança do jornalista para a Seleção Brasileira.

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Opinião de Everaldo Marques sobre Neymar

Everaldo revelou que já esteve muito mais seguro de que Neymar não estaria nos planos da Seleção comandada por Carlo Ancelotti para o Mundial. Segundo o narrador, a sequência recente do atacante em campo alterou o cenário e tornou impossível descartar completamente a presença do astro na Copa:

- Eu já estive mais convicto de que o Neymar não iria e de que não merecia ir. Nas últimas semanas, ele subiu de produção, conseguiu sequências de jogos, ficou em campo mais tempo, produziu um pouco mais. Hoje não consigo cravar que ele não vai. Tenho menos convicção hoje do que há algumas semanas, de que ele não será convocado - afirmou o narrador.

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Nos bastidores da Seleção, a situação do camisa 10 também é tratada com cautela. A comissão técnica acompanha de perto a evolução física do jogador e entende que o desempenho até o fechamento da lista definitiva será determinante. A avaliação interna é de que Neymar só terá espaço se conseguir manter sequência, intensidade e participação efetiva nos jogos.

Ao mesmo tempo, o crescimento de nomes mais jovens aumenta a concorrência no setor ofensivo. Jogadores como Vini Jr e Endrick aparecem como protagonistas naturais do novo ciclo da Seleção, diminuindo a dependência técnica que o Brasil teve de Neymar nas últimas Copas.

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Mesmo assim, o peso histórico do atacante segue relevante. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar ainda desperta esperança em parte do público e movimenta discussões sempre que apresenta sinais de recuperação dentro de campo.

A declaração de Everaldo Marques reflete justamente esse novo clima de incerteza: se antes a ausência parecia praticamente definida, agora a possibilidade de Neymar aparecer na convocação final já não parece tão improvável assim.