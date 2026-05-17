Mauro Naves opina em possível convocação de Neymar: 'Pode mudar'

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Mauro Naves foi sincero sobre a possível convocação de Neymar. Para ele, o camisa 10 do Santos, se saudável, pode ajudar a Seleção Brasileira no Mundial. De acordo com ele, Ancelotti pode até pensar em não começar os jogos com ele em campo, mas seria importante levá-lo.

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Mauro Naves acha que Neymar não precisa ser titular na Copa, mas acredita que pode ser importante levar o jogador para a Copa do Mundo.

— Com o Neymar, vejo algo parecido. Não acho que ele precise chegar para ser titular absoluto. Mas em um jogo complicado, travado no segundo tempo, colocar um jogador da qualidade técnica dele pode mudar completamente a partida em uma jogada. Tenho a impressão de que o Ancelotti não pensa em montar o time com Neymar começando, mas sim como alguém capaz de contribuir muito ao longo dos jogos - afirmou Naves.

Cafu compara Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

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Companheiro de transmissão de Mauro, Juninho Paulista, ex-Flamengo, São Paulo e outros, também deu sua opinião sobre o assunto, também em entrevista exclusiva ao Lance!. Juninho já foi, inclusive, coordenador da Seleção Brasileira.

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— Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho.

Vale lembrar que Neymar está na pré-lista de convocados de Ancelotti. A última lista será apresentada pelo treinador italiano nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.