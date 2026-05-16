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Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Ambas as equipes têm o mesmo número de pontos na tabela (18)

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
10:57
Atualizado há 1 minutos
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Botafogo x Corinthians
imagem cameraPor ter uma vitória a mais, o Botafogo está quatro posições acima do Corinthians na classificação (Foto: Arte/Lance!)
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Botafogo Corinthians se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso chega muito pressionado após a eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil. Do outro lado, o Corinthians de Fernando Diniz vive momento de evolução, embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo e pela campanha perfeita na Libertadores. 

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📺A partida será transmitida pela TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view).

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Ficha do jogo

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BOT
Corinthians escudo
COR
Brasileirão
16ª rodada
Data e Hora
Domingo, 17 de maio de 2026 - 16h (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, RJ
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

Com o mesmo número de pontos na tabela (18), o jogo é um confronto direto na tabela. Por ter uma vitória a mais, o Botafogo está quatro posições acima do Corinthians na classificação. Outro fator que liga o alerta é a proximidade de ambas as equipes para a zona de rebaixamento. Apenas um ponto separa o Timão e o Glorioso do Z4. O Grêmio ocupa a 17ª colocação, com 17 pontos.

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➡️ Brasileirão 2026: Apenas três pontos separam o 7º colocado da zona de rebaixamento

✅ Ficha do jogo: Internacional x Vasco

  • Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
  • 📅 Data: Domingo, 17 de maio de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view).
  • 🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • 🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
  • 🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Vitinho e Matheus Bidu disputam bola durante Botafogo x Corinthians no Nilton Santos pelo Brasileião 2025
Vitinho e Matheus Bidu disputam bola durante Botafogo x Corinthians no Nilton Santos pelo Brasileião 2025 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Retornos importantes para Botafogo x Corinthians

Botafogo: A principal notícia positiva para Franclim Carvalho é o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e ficou como opção no banco contra a Chapecoense. Júnior Santos, ausente no duelo contra o Galo por questões contratuais, também volta a ficar disponível para atuar no Nilton Santos.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Vitinho, Bastos, Barboza (Ferraresi), Alex Telles; Edenílson e Cristian Medina; Danilo, Matheus Martins, Júnior Santos; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

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Corinthians: Allan e André voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão no clássico contra o São Paulo. A tendência é que Fernando Diniz mantenha a base da equipe que venceu o Majestoso, com a possibilidade de Allan retornar ao meio-campo na vaga de Carrillo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon; André Carrillo (Carrillo) e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

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