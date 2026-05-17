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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será na próxima segunda-feira (18), e os jogadores têm pouco tempo para mostrar que merecem uma vaga no Mundial. Entre os nomes que estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, os atletas do Flamengo são aqueles que terão, efetivamente, essa última oportunidade de convencer o treinador italiano. Afinal, ele estará neste domingo na Arena da Baixada para acompanhar o jogo do Rubro-Negro contra o Athletico. Diante deste cenário, o Lance! analisa as possibilidades de cada atleta flamenguista estar no Mundial.

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Na pré-lista com 55 nomes enviada pela CBF à Fifa, sete jogadores do Flamengo aparecem entre os selecionáveis. São eles: os zagueiros Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz; o lateral-esquerdo Alex Sandro; o meio-campista Lucas Paquetá; e os atacantes Samuel Lino e Pedro.

Desses nomes, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá aparecem como os mais próximos de uma convocação. Entretanto, outros atletas ainda mantêm possibilidades reais de ir para a Copa do Mundo.

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Números dos jogadores do Flamengo pela Seleção Brasileira neste ciclo de Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Eliminação do Flamengo deixou impressão ruim

É verdade que a eliminação do Flamengo para o Vitória, no meio da semana, pela Copa do Brasil, fez com que alguns jogadores dessem passos atrás na disputa pelas vagas. Titular no Barradão, em Salvador, Danilo não teve uma grande atuação e não conseguiu impedir os dois gols da equipe baiana. Ainda assim, de todos os nomes da pré-lista, ele é o mais garantido no Mundial. Afinal, o próprio Carlo Ancelotti já indicou anteriormente que o defensor estará na convocação da Copa do Mundo.

— Danilo é um jogador muito importante, dentro e fora de campo. É certo que estará na lista final de 26 jogadores. Eu gosto dele como caráter, personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Entre os nove defensores, estará Danilo — apontou Ancelotti, no dia 30 de março, em relação ao zagueiro do Flamengo.

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Danilo, do Flamengo, ao lado do zagueiro Marquinhos na Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)

Alex Sandro recebe críticas dos torcedores do Flamengo, mas também deve ir para a Copa

Quem também começou jogando contra o Vitória foi o lateral-esquerdo Alex Sandro. Assim como Danilo, ele também tem grandes chances de ser convocado e, inclusive, desponta como possível titular da Seleção na Copa. Apesar disso, a atuação diante do Rubro-Negro de Salvador fez com que o jogador entrasse no radar das críticas de torcedores do Flamengo, principalmente por conta da condição física apresentada na partida (e também nas anteriores). Ainda assim, sua presença no Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, é considerada praticamente certa.

Alex Sandro em campo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Já o zagueiro Léo Pereira vem mostrando nos últimos jogos que merece estar na lista para a Copa do Mundo. Com a lesão de Éder Militão, as chances do defensor rubro-negro aumentaram consideravelmente. Teoricamente, ele disputa vaga com Bremer, da Juventus, e pode ter como trunfo o fato de ser canhoto, característica valorizada em sistemas defensivos. Quem também está na disputa com o jogador do Flamengo é Ibañez, do Al-Ahli, e ganha certa vantagem por também atuar como lateral.

Um ponto para se considerar é que, quando teve a chance com a Amarelinha, principalmente contra a França, Léo Pereira esteve envolvido em erros que resultaram em um dos gols da seleção europeia.

Léo Pereira em campo pela Seleção Brasileira (Foto: Franck Fife/AFP)

Por outro lado, seu companheiro Léo Ortiz aparece mais atrás nessa disputa. É verdade que o zagueiro fez uma grande temporada em 2025, mas caiu de rendimento em 2026 e não conseguiu manter a mesma regularidade. Assim, o nome do defensor aparece na lista larga principalmente como alternativa em caso de problemas físicos de atletas que estão à frente na disputa. Na prática, é improvável que esteja na convocação final de Ancelotti nesta segunda-feira.

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Lucas Paquetá de volta nas vésperas da convocação

Lucas Paquetá de volta. Bem visto por Carlo Ancelotti e contratação mais cara da história do Flamengo, o meio-campista ficou fora dos últimos jogos por conta de uma lesão na coxa esquerda. Entretanto, recuperado, terá neste domingo um verdadeiro "teste de fogo", já que o Rubro-Negro terá desfalques importantes no meio-campo e o camisa 10 deve ganhar minutos.

Paquetá pode ser considerado um dos homens de confiança de Ancelotti. Durante sua passagem pelo futebol europeu, o jogador conseguiu mostrar ao treinador características que agradam bastante.

Entre os nomes do Flamengo, ele é um dos mais próximos de figurar na lista final. Ainda assim, enfrenta concorrência pesada, principalmente de Andrey Santos, ex-Vasco, que vive grande momento no futebol europeu.

Paquetá em campo com a Amarelinha (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Já no ataque, Samuel Lino vive situação semelhante à de Léo Ortiz. Neste momento, o atacante não parece ter prestígio suficiente para disputar uma vaga na Copa do Mundo. Ainda assim, pelo bom momento que já viveu no futebol brasileiro, principalmente em sua chegada ao Flamengo, ganhou espaço na lista larga, embora esteja distante de uma convocação definitiva.

Pedro ainda tem chance e tem último teste neste domingo

Pedro, por sua vez, vive o cenário mais interessante e delicado entre os rubro-negros. Um dos grandes atacantes de área do futebol brasileiro nos últimos anos, o camisa 9 vem recuperando a forma física e, antes da eliminação na Copa do Brasil, vinha dando sinais de que poderia brigar por uma vaga no Mundial.

Entretanto, nos momentos decisivos contra o Vitória e também no clássico diante do Vasco, partida acompanhada por Carlo Ancelotti no Maracanã, Pedro não conseguiu ter boas atuações. Ainda assim, muitos torcedores acreditam que a presença do atacante seria importante para a Seleção, justamente por suas características dentro da área, sendo um típico "matador".

Números de Pedro pelo Flamengo em 2026 (Foto: Arte/Lance!)

A concorrência, porém, é pesada. Apesar dos bons números na temporada, Pedro disputa espaço com nomes importantes do futebol europeu, como Endrick, João Pedro e, principalmente, Igor Thiago, atacante com características mais semelhantes às suas.

Assim, quem sabe contra o Athletico o atacante não consiga uma atuação de gala para convencer Ancelotti de que merece uma vaga na convocação final. Vale lembrar que o nome de Pedro já foi citado anteriormente pelo treinador italiano em entrevistas coletivas e que, em outras oportunidades, o atacante só ficou fora por conta de lesões.

— Estamos procurando um centroavante nesse perfil. Pedro se lesionou e poderia ser uma oportunidade de ele estar aqui hoje, ou na próxima convocação. Ele pode se recuperar bem e estar na convocação de março — declarou Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo, em 2025.

Dos nomes citados, Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá e Pedro já disputaram Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, fator que também pode pesar na decisão final da comissão técnica.

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