menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Eric Faria aponta grande nome para Seleção Brasileira na Copa

Comentarista sugere grande candidato à camisa 9 na Copa

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 17/05/2026
10:00
Favorite o Lance! no Google
Eric Faria defendeu a presença de Endrick na Copa (Foto: Reprodução/Sportv)
imagem cameraEric Faria defendeu a presença de Endrick na Copa (Foto: Reprodução/Sportv)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

Durante o evento de lançamento da cobertura da Globo para a Copa do Mundo, o Lance! questionou o jornalista Eric Faria sobre a ausência de nomes na Seleção Brasileira que poderiam utilizar a histórica camisa 9. O principal nome escolhido pelo comentarista, foi o de Endrick.

continua após a publicidade

Escolha pessoal de Eric para a Seleção Brasileira na Copa

O comentarista demonstrou confiança no futuro de Endrick na Amarelinha e afirmou que gostaria de ver o jovem atacante utilizando a camisa 9 na Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo Eric Faria, a ausência de um centroavante absoluto neste ciclo da Seleção abre espaço para diferentes nomes brigarem pela vaga. O comentarista relembrou que, na última Copa do Mundo, Richarlison chegou sem concorrência direta pela posição, cenário diferente do atual momento da equipe brasileira:

continua após a publicidade

- O fato de não ter um 9 definido, que sempre teve nas últimas Copas, inclusive na última, não teve dúvidas que seria o Richarlison. Acho que todo mundo que está na pré-lista tem chance. Agora, quem eu gostaria de ver vestindo a camisa 9, seja de titular ou não, seria o Endrick - afirmou Eric.

➡️Rizek avalia momento de Neymar e diz qual goleiro levaria para a Copa

O jornalista ainda classificou o atacante como um dos grandes talentos da nova geração do futebol brasileiro e exaltou suas características dentro de campo. Para o jornalista, o jogador reúne atributos fundamentais para um atacante moderno e pode se tornar peça importante tanto na Seleção quanto no Real Madrid:

continua após a publicidade

- Mourinho é um candidato a assumir o Real Madrid, espero que trate bem o Endrick. Ele é um jogador que resume um atacante moderno, tem velocidade, explosão, gol, técnica, habilidade e coragem. Tomara que o Real Madrid aproveite ele neste novo ciclo, porque o clube não aproveitou ele recentemente - completou Eric Faria.

Brasileiro retornará à Espanha na próxima segunda-feira (18) (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Endrick em ação pelo Lyon (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias