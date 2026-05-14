O presidente da federação do Irã, Mehdi Taj, declarou nesta quinta-feira (14) que o país ainda não recebeu os vistos necessários para que a delegação viaje para os Estados Unidos pela disputa da Copa do Mundo. O torneio acontecerá no dia 11 de junho, a menos de um mês, e a participação do Irã segue sendo uma incógnita pautada pelas tensões políticas que envolvem o país.

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Após classificação para a Copa do Mundo, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México, a participação do Irã chegou a ser pautada e gerou debates devido às tensões diplomáticas e conflitos políticos envolvendo o país com os Estados Unidos e Israel. Essa incerteza com relação à seleção iraniana está atrelada à guerra no Oriente Médio, que se iniciou no fim de fevereiro deste ano, depois de ataques lançados por parte de Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica do Irã.

Nova camisa do Irã, que será usada na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rebecca Noble/AFP)

O Mehdi Taj também declarou que terá uma nova e decisiva reunião com a Fifa para que as burocracias e questões políticas não sejam empecilhos para a disputa, para que a seleção iraniana esteja presente na Copa do Mundo.

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— Ela (Fifa) deve nos apresentar garantias, porque o problema dos vistos continua sem solução — declarou Taj, citado pela agência Irna.

Apesar de um cenário de guerra, os iranianos pretendem estar no torneio e estão no grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia da seleção acontece no dia 15 de junho, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia.



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