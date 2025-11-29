menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Faltam 194 dias para a Copa: nos Estados Unidos, recorde de público

Mundial do Tetra registrou a maior presença de torcedores da história

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
06:45
Contagem regressiva: faltam 194 dias para a Copa do Mundo de 2026
imagem cameraContagem regressiva: faltam 194 dias para a Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Mundo de 1994 marcou uma geração e tem uma página especial na história do futebol brasileiro. Afinal, foi o Mundial do Tetra. Mas a competição realizada nos Estados Unidos também foi uma das favoritas do público, e isso pode ser comprovado nos números.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Faltando 194 dias para começar a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! mostra como o primeiro Mundial realizado nos Estados Unidos entrou para a história pela enorme presença de torcedores.

É, ou era, senso comum que os Estados Unidos não são muito afeitos ao futebol. De fato, a modalidade fica bem atrás na preferência do público daquele país, que tem o futebol americano, o basquete e o beisebol como algumas das paixões nacionais.

continua após a publicidade

Mas a Copa do Mundo de 1994 registra, até hoje, a maior média e o maior público absoluto de todos os tempos. E isso que aquele Mundial ainda era realizado com 24 equipes e um total de 52 jogos — ou seja, doze partidas a menos do que as competições realizadas entre 1998 e 2022.

Em 1994, um total de 3.587.538 torcedores assistiram às 52 partidas nos Estados Unidos. A média por jogo foi de incríveis 68.991 pessoas.

Rose Bowl recebeu 94.194 na final da Copa do Mundo de 1994
Rose Bowl recebeu 94.194 na final da Copa do Mundo de 1994 (Reprodução/Fifa)

Público da final no Rose Bowl nunca mais foi alcançado na Copa do Mundo

A final entre Brasil e Itália, no Rose Bowl, foi assistida por 94.194 torcedores, público nunca mais alcançado em uma decisão de Copa do Mundo. Há três anos, o Mundial do Catar chegou ao segundo posto, mas ainda ficou longe: 88.966 pessoas estiveram no Lusail, em Doha, para ver a Argentina superar a França nos pênaltis.

continua após a publicidade

A icônica imagem aérea do Rose Bowl lotado na ensolarada tarde de 17 de julho de 1994 tem registro em um painel no próprio estádio. O Lance! mostrou isso em junho, durante o Mundial de Clubes da Fifa. Reveja no vídeo abaixo:

Outras história da contagem regressiva do Lance!

▶️ A curiosa lenda do clorofórmio no Mundial de 1930
▶️ Contagem regressiva para a Copa 2026 tem Cristiano Ronaldo
▶️ Contagem regressiva relembra herói improvável em 2014
▶️ Argentina é a bola da vez na contagem regressiva
▶️ Contagem regressiva tem Maracanazo como destaque
▶️ Lance! traz curiosidades em contagem regressiva

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias