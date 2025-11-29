A Copa do Mundo de 1994 marcou uma geração e tem uma página especial na história do futebol brasileiro. Afinal, foi o Mundial do Tetra. Mas a competição realizada nos Estados Unidos também foi uma das favoritas do público, e isso pode ser comprovado nos números.

Faltando 194 dias para começar a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! mostra como o primeiro Mundial realizado nos Estados Unidos entrou para a história pela enorme presença de torcedores.

É, ou era, senso comum que os Estados Unidos não são muito afeitos ao futebol. De fato, a modalidade fica bem atrás na preferência do público daquele país, que tem o futebol americano, o basquete e o beisebol como algumas das paixões nacionais.

Mas a Copa do Mundo de 1994 registra, até hoje, a maior média e o maior público absoluto de todos os tempos. E isso que aquele Mundial ainda era realizado com 24 equipes e um total de 52 jogos — ou seja, doze partidas a menos do que as competições realizadas entre 1998 e 2022.

Em 1994, um total de 3.587.538 torcedores assistiram às 52 partidas nos Estados Unidos. A média por jogo foi de incríveis 68.991 pessoas.

Rose Bowl recebeu 94.194 na final da Copa do Mundo de 1994 (Reprodução/Fifa)

Público da final no Rose Bowl nunca mais foi alcançado na Copa do Mundo

A final entre Brasil e Itália, no Rose Bowl, foi assistida por 94.194 torcedores, público nunca mais alcançado em uma decisão de Copa do Mundo. Há três anos, o Mundial do Catar chegou ao segundo posto, mas ainda ficou longe: 88.966 pessoas estiveram no Lusail, em Doha, para ver a Argentina superar a França nos pênaltis.

A icônica imagem aérea do Rose Bowl lotado na ensolarada tarde de 17 de julho de 1994 tem registro em um painel no próprio estádio. O Lance! mostrou isso em junho, durante o Mundial de Clubes da Fifa. Reveja no vídeo abaixo:

