A cinco dias do sorteio oficial da Copa do Mundo de 2026, o Lance! realizará mais uma edição do Lance Talks, desta vez será uma edição especial para a Copa do Mundo nesta segunda-feira, 1º de dezembro, a partir das 13h (de Brasília).

O encontro promete ser dedicado a análises, tendências e perspectivas sobre o maior evento esportivo do planeta. A transmissão será ao vivo em todas as plataformas do Lance!

O evento reunirá especialistas para discutir o cenário que se desenha para um Mundial histórico. A próxima Copa terá três países-sede — Estados Unidos, Canadá e México — e um formato ampliado, com 48 seleções, 104 jogos e quase 40 dias de disputa. Um torneio de dimensões inéditas, que também abre oportunidades igualmente grandiosas para marcas e criadores.

A iniciativa mantém o selo do Lance voltado a debates com alguns dos principais profissionais dos mercados de publicidade, conteúdo e entretenimento esportivo.

Lance Talks terá edição Copa nesta segunda-feira (Foto: Lance!)

Um Mundial de audiência recorde

Os números da Copa de 2022 ilustram o potencial de alcance: segundo a Fifa, 5 bilhões de pessoas acompanharam ao menos parte do Mundial, que gerou mais de 262 bilhões de visualizações de conteúdo, impulsionadas por redes sociais e plataformas de streaming. Para as marcas, trata-se de uma vitrine global extraordinária — mas também de um ambiente saturado, competitivo e disputado em cada segundo de atenção do público.

Durante o painel, os participantes discutirão como empresas, independentemente do porte, podem aproveitar o Mundial para ativar narrativas relevantes, expandir sua presença e dialogar com novas audiências. Com mais de dez patrocinadoras oficiais já confirmadas para 2026, cresce o desafio de encontrar diferenciação em meio a um fluxo massivo de campanhas e conteúdos.

O papel dos creators e a disputa pela atenção

Os convidados também revisitarão o fenômeno da Copa de 2022, apelidada por muitos de "a Copa dos creators", quando influenciadores, humoristas e ídolos ocuparam espaço central nas conversas digitais e nas ativações de marca. A expectativa é que o cenário se repita — ou até se intensifique. Diante disso, os especialistas avaliarão as melhores estratégias para gerar impacto real e construir conexão autêntica com o público, mesmo em um ambiente hipercompetitivo.

Aprendizados do Mundial de Clubes e projeções

Outro tema em destaque será o Mundial de Clubes de 2025, considerado uma prévia do engajamento que a Copa poderá alcançar no próximo ano. O desempenho positivo das equipes brasileiras elevou o interesse do público e apresentou cases relevantes de conteúdo e campanhas que podem servir de referência para as marcas em 2026.

Crescimento do mercado de apostas

O debate também terá espaço para abordar o papel do mercado de apostas esportivas, que deve movimentar R$ 36 bilhões no Brasil em 2025, segundo estimativas da LCA Consultores e Cruz Consulting. Os especialistas analisam como as "bets" devem influenciar ativações, conteúdos e dinâmicas de engajamento durante a Copa.

Ao encerrar o encontro, os organizadores reforçaram o propósito do Lance Talks – Edição Copa: oferecer insights qualificados e discutir, com profundidade, as transformações do mercado esportivo às vésperas de um Mundial histórico.