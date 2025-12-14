PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Fluminense x Vasco

Fluminense e Vasco se enfrentaram, na noite deste domingo (14), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O especialista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, apontou um erro do árbitro Wilton Pereira Sampaio na decisão.

continua após a publicidade

Na reta final do jogo entre Fluminense x Vasco, o lateral Paulo Henrique, que tinha marcado um gol contra, deu uma entrada dura em Kevin Serna. Em campo, Wilton Pereira deu cartão amarelo, e o VAR não recomendou revisão.

➡️Galvão Bueno se irrita e desabafa em Fluminense x Vasco: 'Não pode'

Para Paulo César de Oliveira, o lateral deveria ter sido expulso pela falta forte em Fluminense x Vasco. O narrador Everaldo Marques trouxe a opinião do ex-árbitro na transmissão.

continua após a publicidade

- Segundo nosso consultor de arbitragem, Paulo César de Oliveira, o lance do Paulo Henrique que foi cartão amarelo, era para cartão vermelho. Foi acima do tornozelo, deveria ter sido expulso o PH, segundo o PC - disse Everaldo Marques.

➡️Torcedores mandam recado a Gabigol após Corinthians x Cruzeiro

PC Oliveira apontou erro da arbitragem em Fluminense x Vasco (Foto: Divulgação Globo)

Veja o lance polêmico em Fluminense x Vasco

Como foi o jogo

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense x Vasco foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.

continua após a publicidade

O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa em Fluminense x Vasco. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.

As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram em Fluminense x Vasco. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025.