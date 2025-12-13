O grupo dos jogadores com quatro Copas é mais numeroso, incluindo ícones como Pelé, Cafu e Ronaldo Fenômeno.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ainda estão ativos e podem disputar uma sexta edição em 2026.

Apenas oito jogadores participaram de cinco Copas do Mundo, destacando a longevidade no esporte.

Poucos feitos no futebol exigem tanto condicionamento, regularidade e longevidade quanto disputar várias Copas do Mundo consecutivas. Em quase um século de torneio, apenas uma elite raríssima conseguiu ultrapassar a marca de quatro participações, mantendo-se relevantes ao longo de duas décadas. A lista é liderada pelos jogadores que chegaram a cinco Copas — um grupo diminuto, disperso por diferentes posições e estilos, mas unido por um traço comum: a permanência no mais alto nível da seleção por mais de 16 anos. O Lance! apresenta os jogadores que disputaram mais de quatro Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A longevidade extrema se tornou ainda mais excepcional no futebol moderno, marcado por calendários mais intensos, exigências físicas elevadas e concorrência global crescente. Ainda assim, nomes como Messi e Cristiano Ronaldo ampliaram os limites do possível ao seguirem produzindo em altíssimo nível por mais tempo que qualquer geração anterior. Além deles, há veteranos históricos, como os ídolos mexicanos e goleiros lendários, que construíram carreiras que atravessaram múltiplas eras táticas.

A seguir, um panorama completo de quem alcançou o feito máximo — cinco Copas — e dos principais jogadores que atingiram quatro edições, incluindo brasileiros que marcaram época, como Pelé, Cafu e Ronaldo Fenômeno.

continua após a publicidade

Jogadores que disputaram mais de quatro Copas do Mundo

Os jogadores com cinco Copas do Mundo

A marca de cinco participações é, até hoje, uma barreira quase intransponível. Apenas oito jogadores chegaram a esse patamar: Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Trata-se de um grupo histórico que combina goleiros duradouros, líderes defensivos, meias e dois dos maiores atacantes de todos os tempos.

O domínio mexicano chama atenção: quatro dos oito atletas são do México, algo inédito entre grandes seleções. São eles Carbajal, Márquez, Ochoa e Guardado, todos mantidos na elite continental por quase duas décadas. Matthäus representa a Alemanha multicampeã dos anos 1980 e 1990, enquanto Buffon simboliza a longevidade italiana. Messi e Cristiano Ronaldo, por sua vez, levaram a disputa de excelência a limites inéditos, chegando à quinta Copa como protagonistas, mesmo já veteranos.

continua após a publicidade

A participação de Buffon em 1994 não contou para sua lista oficial porque ele não entrou em campo, mas esteve presente na delegação italiana. Já Messi e Cristiano Ronaldo são os únicos desse grupo que seguem em atividade em 2024, ambos com chances reais — ainda que desafiadoras — de alcançar algo inédito: disputar uma sexta Copa do Mundo.

A longevidade extraordinária dos cinco mundialistas

Todos os jogadores com cinco Copas têm algo em comum: ficaram, no mínimo, 16 anos seguidos em condição de vestir suas seleções. Isso significa escapar de lesões graves, manter nível técnico e físico, superar concorrentes mais jovens e adaptar-se a mudanças táticas profundas. No caso de Messi e Cristiano Ronaldo, o feito ainda inclui a transição para o futebol pós-moderno, com maior intensidade, marcação mais agressiva e um volume de jogos jamais visto.

O recorde de partidas pertence a Messi, com 26 jogos, superando Matthäus, que tinha 25. Cristiano Ronaldo também soma uma trajetória longa, com 22 partidas em cinco edições. Ambos podem ampliar seus números se estiverem presentes no Mundial de 2026.

Jogadores com quatro participações

O grupo dos jogadores com quatro Copas é mais numeroso, reunindo cerca de 55 nomes ao longo da história. Entre os brasileiros, estão alguns dos maiores de todos os tempos: Pelé, tricampeão; Nilton Santos, uma lenda do Botafogo e da Seleção; Djalma Santos e Castilho, símbolos da primeira era de ouro; Cafu, que jogou em quatro finais seguidas; Ronaldo Fenômeno, protagonista absoluto entre 1998 e 2006; e Thiago Silva, referência defensiva moderna.

Entre estrangeiros, o grupo é igualmente estrelado. Há Diego Maradona, que comandou a Argentina por quatro edições; Paolo Maldini e Fabio Cannavaro, os pilares defensivos da Itália; Sergio Ramos, multicampeão pela Espanha; e Andrés Iniesta, autor do gol do título espanhol em 2010. O denominador comum entre todos eles é a permanência na elite do futebol internacional por, no mínimo, 12 a 15 anos.

Rumo a uma possível sexta Copa do Mundo

Messi e Cristiano Ronaldo, caso estejam em condições e sejam convocados em 2026, poderão se tornar os primeiros jogadores da história a disputar seis edições da Copa do Mundo. Messi estará com 39 anos, e Cristiano, com 41, mas ambos acumulam longevidade incomum e cuidados físicos de nível máximo. A decisão dependerá da competitividade de suas seleções, do momento físico e de escolhas técnicas, mas a possibilidade — antes inimaginável — é real.