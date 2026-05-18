Destaque da Seleção Brasileira campeã do mundo de 2002, Edmílson falou com o Lance! na chegada ao Museu do Amanhã, onde Ancelotti convoca o time para a Copa do Mundo. O ex-jogador pediu união pela equipe por parte da imprensa e contou sua experiência como alguém que já esteve na situação dos atletas que aguardam a divulgação dos nomes.

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— Todo mundo que participou durante esses quatro anos, seja na época do Diniz, do Dorival, agora com o Ancelotti, todo mundo está na expectativa. Tem uma lista de 55 atletas, alguns praticamente garantidos, outros com expectativa, outros esperando uma surpresa. Eu acho que é legal e o clima tá legal, o clima tá de Copa do Mundo já. A gente tem que aproveitar essa energia positiva para passar uns bons pensamentos aí para essa rapaziada que vai representar o Brasil — disse Edmílson, que seguiu:

— O Mister (Ancelotti) tem falado nas últimas entrevistas. Ele conhece bem o time, já tinha a lista pré-determinada. A gente esperou até os últimos dias para ver se teria algum imprevisto de lesão, algum tipo de coisa assim. Mas eu acredito que ele já tem a lista. Não vai ter muita surpresa. A gente vai ter os jogadores realmente que trabalharam esses quatro anos. Chegou o dia hoje de só colocar lá o nome na lista. Porque você vem construindo uma convocação desde o primeiro ano pós-Copa, quando houve a primeira convocação. Alguns ficaram para trás, hoje outros estão na lista na frente. O que a gente precisa realmente é se unir. Nós aqui, ex-jogadores, vocês aí da imprensa, para poder realmente levar uma energia positiva para esse elenco e eles focarem para que a gente possa realmente trazer essa sexta estrela — concluiu.

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Edmílson na zona mista da convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

AO VIVO: Ancelotti faz convocação da Seleção Brasileira para a Copa; assista à live do Lance!TV

Nesta segunda-feira (18), acompanhe a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, AO VIVO no Lance!TV, direto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A transmissão contará com entradas ao vivo, trazendo o clima da expectativa para o anúncio da lista final do Brasil para o Mundial.

Agenda do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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