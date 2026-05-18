Cláudio Adão, multicampeão pelo Flamengo, disse em entrevista ao Lance! que o Brasil tem chances de vencer a Copa do Mundo. O ex-atacante da Seleção Brasileira está presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, nesta segunda-feira (18).

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O ex-atacante da Seleção Brasileira foi perguntado se o Brasil chega à Copa do Mundo para competir pelo hexacampeonato. Otimista, Cláudio Adão elogiou o nível dos jogadores que serão convocados e que o Brasil tem plenas condições de vencer a competição.

— Brasil chega, tenho a plena convicção. Porque o Brasil tem grandes jogadores que estão fora do país e dentro do país tem muitos jogadores. Então, isso aí. Juntar, treinar, ficar bem um conjunto, entrosar, que que o Brasil chega — declarou Adão.

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Cláudio Adão na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Lance!)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.