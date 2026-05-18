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Convocação da Seleção vira festa antes mesmo do anúncio

Ludmilla e João Gomes farão apresentações musicais antes do anúncio de Ancelotti

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
17:01
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Palco onde Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
imagem cameraPalco onde Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
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Se para o torcedor o que importa é saber quem serão os 26 convocados para a Copa do Mundo, para a CBF a convocação da Seleção Brasileira é uma grande festa. Palco à beira da Baía de Guanabara, comida farta para cerca de mil pessoas e ativações de patrocinadores transformaram o icônico Museu do Amanhã em simples moldura.

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O anúncio dos convocados será feito em um palco montado do lado de fora, nos fundos do museu. Uma estrutura coberta foi instalada para os centenas de convidados, que incluem dirigentes, patrocinadores e influenciadores, além de jornalistas de pelo menos 13 países.

No mesmo palco deverão se apresentar a cantora Ludmilla e o músico João Gomes, entre outras atrações.

A tradicional coletiva de imprensa que se segue à convocação da Seleção, por sua vez, será realizada em um auditório do Museu do Amanhã, no qual apenas jornalistas e a cúpula da CBF terão acesso.

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Ludmilla e Brunna no tapete vermelho do Museu do Amanhã, antes da convocação (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!) show convocação Seleção
Ludmilla e Brunna no tapete vermelho do Museu do Amanhã, antes da convocação (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

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