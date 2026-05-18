Na convocação, Léo Moura aposta em peso do Flamengo na Seleção

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, transformou-se no epicentro do futebol mundial nesta segunda-feira (18). Pouco antes de Carlo Ancelotti subir ao palco para anunciar os convocados para a Copa do Mundo de 2026, o clima era de pura ansiedade. Entre jornalistas e convidados, o ídolo do Flamengo, Léo Moura, conversou com o Lance! no evento da convocação sobre a expectativa de ver os nomes do clube da Gávea dominando a lista.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Léo Moura é considerado um dos maiores laterais da história do Flamengo (Alexandre Vidal / Flaimagem)

Com sete atletas do Flamengo na pré-lista de Ancelotti (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro, Paquetá e Samuel Lino), o ex-lateral destacou que essa forte presença não é por acaso e acredita que a maioria carimbará o passaporte para o Mundial.

— A expectativa é muito grande para os jogadores do Flamengo, porque são sete jogadores na pré-lista. E alguns deles podem ser convocados hoje. Com certeza. Não vou garantir, mas eu acho que, dessa lista aí, mais de 50% vai estar — afirmou Léo Moura.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre nomes pontuais, o ex-jogador não titubeou, especialmente ao falar do atual artilheiro do Flamengo. Sobre Pedro, a resposta foi curta e direta:

— É o meu camisa 9.

Pedro em ação pela seleção brasileira contra a Tunísia (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Léo Moura também demonstrou confiança na convocação de defensores como Léo Pereira e o experiente Alex Sandro. Além dos flamenguistas, o ídolo comentou sobre a importância da liderança em um torneio curto como a Copa do Mundo, elogiando a provável presença do lateral Danilo, um dos líderes do elenco rubro-negro e da Amarelinha.

continua após a publicidade

— O Danilo é um jogador experiente, campeão na maioria dos clubes pelos quais passou. Então, ter um cara desse numa equipe, eu acho que traz também bastante respeito e peso. A gente hoje sabe que tem oscilado muito na lateral, então ele pode ser um cara que comece, dependendo do esquema que o Ancelotti vai jogar. É um cara merecedor também — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A convocação oficial acontece hoje, e o Brasil aguarda para saber se a profecia de Léo Moura se concretizará, transformando o bom momento do Flamengo em combustível para a Seleção Brasileira em 2026.

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.