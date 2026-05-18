Na convocação, Léo Moura aposta em peso do Flamengo na Seleção
Ídolo rubro-negro vê grupo do Flamengo com força máxima na lista final do Brasil
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O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, transformou-se no epicentro do futebol mundial nesta segunda-feira (18). Pouco antes de Carlo Ancelotti subir ao palco para anunciar os convocados para a Copa do Mundo de 2026, o clima era de pura ansiedade. Entre jornalistas e convidados, o ídolo do Flamengo, Léo Moura, conversou com o Lance! no evento da convocação sobre a expectativa de ver os nomes do clube da Gávea dominando a lista.
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Com sete atletas do Flamengo na pré-lista de Ancelotti (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro, Paquetá e Samuel Lino), o ex-lateral destacou que essa forte presença não é por acaso e acredita que a maioria carimbará o passaporte para o Mundial.
— A expectativa é muito grande para os jogadores do Flamengo, porque são sete jogadores na pré-lista. E alguns deles podem ser convocados hoje. Com certeza. Não vou garantir, mas eu acho que, dessa lista aí, mais de 50% vai estar — afirmou Léo Moura.
Ao ser questionado sobre nomes pontuais, o ex-jogador não titubeou, especialmente ao falar do atual artilheiro do Flamengo. Sobre Pedro, a resposta foi curta e direta:
— É o meu camisa 9.
Léo Moura também demonstrou confiança na convocação de defensores como Léo Pereira e o experiente Alex Sandro. Além dos flamenguistas, o ídolo comentou sobre a importância da liderança em um torneio curto como a Copa do Mundo, elogiando a provável presença do lateral Danilo, um dos líderes do elenco rubro-negro e da Amarelinha.
— O Danilo é um jogador experiente, campeão na maioria dos clubes pelos quais passou. Então, ter um cara desse numa equipe, eu acho que traz também bastante respeito e peso. A gente hoje sabe que tem oscilado muito na lateral, então ele pode ser um cara que comece, dependendo do esquema que o Ancelotti vai jogar. É um cara merecedor também — concluiu.
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A convocação oficial acontece hoje, e o Brasil aguarda para saber se a profecia de Léo Moura se concretizará, transformando o bom momento do Flamengo em combustível para a Seleção Brasileira em 2026.
Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
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