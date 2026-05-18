O técnico Carlo Ancelotti chegou ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta segunda-feira (18), para anunciar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O italiano saiu do carro acompanhado da esposa, Mariann Barrena McClay, disse que fez a lista "com paixão" e prometeu uma campanha espetacular no Mundial.

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— Foi uma lista feita com paixão. Não será uma lista perfeita, mas é uma lista com a menor chance de erros. É uma lista para fazer uma Copa do Mundo espetacular — afirmou à "CBF TV".

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Carlo Ancelotti divulga a partir das 17h (de Brasília) a lista com os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Antes de Ancelotti: saiba mais sobre o evento da convocação

Se para o torcedor o que importa é saber quem serão os 26 convocados para a Copa do Mundo, para a CBF a convocação da Seleção Brasileira é uma grande festa. Palco à beira da Baía de Guanabara, comida farta para cerca de mil pessoas e ativações de patrocinadores transformaram o icônico Museu do Amanhã em simples moldura.

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O anúncio dos convocados será feito em um palco montado do lado de fora, nos fundos do museu. Uma estrutura coberta foi instalada para os centenas de convidados, que incluem dirigentes, patrocinadores e influenciadores, além de jornalistas de pelo menos 13 países.

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No mesmo palco deverão se apresentar a cantora Ludmilla e o músico João Gomes, entre outras atrações.

A tradicional coletiva de imprensa que se segue à convocação da Seleção, por sua vez, será realizada em um auditório do Museu do Amanhã, no qual apenas jornalistas e a cúpula da CBF terão acesso.