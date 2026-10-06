Veja as homenagens feitas na despedida de Lionel Messi pela Argentina

O adeus de Lionel Messi à seleção argentina ganhou clima de celebração antes mesmo de a bola rolar no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Nesta terça-feira (6), milhares de torcedores lotaram o estádio para reverenciar o camisa 10 em sua última partida com a Albiceleste, diante do Benim.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Nas arquibancadas, a torcida preparou uma verdadeira festa para o maior ídolo da geração. Bandeirões com referências a Messi tomaram conta do estádio, enquanto torcedores exibiram máscaras com o rosto do craque, transformando as arquibancadas em uma grande homenagem ao capitão argentino.

continua após a publicidade

➡️ Messi redefiniu o futebol: longevidade, dados e mito

Homenagem feita à Lionel Messi, em despedida da Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Homenagem feita à Lionel Messi, em despedida da Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O cenário reforçou a dimensão histórica da despedida. Aos 39 anos, Messi encerra uma trajetória de mais de duas décadas pela seleção, marcada por momentos de sofrimento, críticas, superação e, principalmente, títulos. O ponto máximo veio com a conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

➡️ Despedida de Messi tem ingressos de até R$ 1,6 mil esgotados em 90 minutos

O Monumental, com capacidade para cerca de 85 mil pessoas, recebeu ingressos esgotados em poucas horas para a partida. A Associação de Futebol Argentino preparou uma noite especial para celebrar o camisa 10, enquanto o River Plate também organizou homenagens no estádio.