Veja as homenagens feitas na despedida de Lionel Messi pela Argentina
Argentino fará sua última partida pela Albiceleste nesta terça-feira (6)
O adeus de Lionel Messi à seleção argentina ganhou clima de celebração antes mesmo de a bola rolar no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Nesta terça-feira (6), milhares de torcedores lotaram o estádio para reverenciar o camisa 10 em sua última partida com a Albiceleste, diante do Benim.
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Nas arquibancadas, a torcida preparou uma verdadeira festa para o maior ídolo da geração. Bandeirões com referências a Messi tomaram conta do estádio, enquanto torcedores exibiram máscaras com o rosto do craque, transformando as arquibancadas em uma grande homenagem ao capitão argentino.
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O cenário reforçou a dimensão histórica da despedida. Aos 39 anos, Messi encerra uma trajetória de mais de duas décadas pela seleção, marcada por momentos de sofrimento, críticas, superação e, principalmente, títulos. O ponto máximo veio com a conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
➡️ Despedida de Messi tem ingressos de até R$ 1,6 mil esgotados em 90 minutos
O Monumental, com capacidade para cerca de 85 mil pessoas, recebeu ingressos esgotados em poucas horas para a partida. A Associação de Futebol Argentino preparou uma noite especial para celebrar o camisa 10, enquanto o River Plate também organizou homenagens no estádio.
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