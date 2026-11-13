No primeiro jogo da seleção da Argentina sem Lionel Messi, quem brilhou foi um craque do Flamengo. Mas pelo Uruguai. Em amistoso na noite desta sexta-feira (13), em plena Bombonera, os uruguaios venceram os argentinos por 2 a 1. E o meia rubro-negro Arrascaeta foi decisivo, participando dos dois gols do time visitante.

O ídolo do Flamengo deu a assistência para o segundo gol do Uruguai, ao cobrar escanteio para Maxi Araújo marcar de cabeça. Antes, em outro cruzamento, dessa vez em uma falta, o camisa 10 lançou na área, Lisandro Martínez tentou cortar, mas a bola bateu nas costas de Balerdi e foi parar no fundo do gol argentino. Julián Álvarez descontou para a seleção da casa.

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Todos os gols do jogo saíram no segundo tempo. Antes do intervalo, Argentina e Uruguai fizeram um jogo morno, com ritmo lento e poucas chances de gols. Mas as melhores oportunidades foram do time da casa. Primeiro, com Julián Álvarez, aos 7 minutos, obrigando o goleiro Fiermarín a fazer boa defesa e, depois, com Enzo Fernández, aos 16', em chute de longe que passou perto do travessão.

Mas Arrascaeta, que fazia jogo apagado, brilhou logo aos 2 do segundo tempo, ao participar do lance do gol contra de Balerdi e, seis minutos depois, cruzar para Maxi Araújo ampliar para os uruguaios.

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Em desvantagem no placar, a Argentina pressionou para tentar diminuir, mas tinha dificuldade para entrar na área uruguaia. Até que, aos 27', Enzo Fernández deu um belo passe para Prestianni, que fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Julián Álvarez finalizar no canto do goleiro adversário. Mas a reação argentina parou por aí e os uruguaios ficaram com a vitória.

Além de Arrasceta, Varela, também do Flamengo, Canobbio, do Fluminense e Piquerez, do Palmeiras estiveram em campo pelo Uruguai, enquanto Giay, do Verdão, defendeu a Argentina.

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