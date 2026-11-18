Lionel Messi decidiu tomar medidas legais contra a Associação do Futebol Argentino (AFA) para impedir que a entidade utilize sua imagem em ações comerciais sem autorização. Segundo o jornal argentino "Clarín", o jogador prepara uma notificação formal à federação, em mais um capítulo do desgaste na relação com o presidente Claudio Tapia e outros dirigentes.

A iniciativa prevê o envio de uma carta-documento para intimar Tapia e a cúpula da AFA a interromperem o uso do nome e de fotografias do atacante com finalidade comercial. A medida representa um distanciamento do craque em relação à atual gestão da entidade.

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Um dos principais motivos do conflito teria ocorrido durante a última Copa do Mundo. De acordo com a publicação, uma empresa patrocinadora da AFA utilizou imagens de Messi em uma campanha publicitária, apesar de o jogador manter contratos de exclusividade com outras marcas.

O episódio teria obrigado o argentino a prestar esclarecimentos sobre a publicidade. Messi não teria entendido por que Claudio Tapia autorizou a utilização de sua imagem sem consultá-lo previamente. O caso provocou insatisfação do jogador e de sua família, que optaram por não levar o assunto a público naquele momento.

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Problemas na despedida de Messi também desgastaram relação

Outro episódio que contribuiu para o afastamento foi a organização da partida de despedida de Messi da seleção argentina, disputada em outubro, contra Benin, no estádio Monumental. O evento apresentou problemas de som, iluminação e organização, gerando críticas à condução da AFA.

A relação entre o jogador e Claudio Tapia já foi marcada pela proximidade, especialmente durante o ciclo que culminou no título da Copa do Mundo de 2022. No entanto, o vínculo se deteriorou em meio aos episódios envolvendo a gestão da federação e às denúncias e suspeitas de irregularidades financeiras que atingem a entidade.

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A iniciativa de Messi, segundo o jornal argentino, não representa necessariamente um rompimento com a AFA ou com a seleção. O objetivo é impedir que seu nome e sua imagem sejam utilizados comercialmente sem consentimento ou associados a questões envolvendo a administração da federação.