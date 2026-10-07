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Messi publica texto de despedida da Argentina, e Cristiano Ronaldo responde

Craques geracionais marcaram a história do futebol com 'rivalidade' do mais alto nível

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 15:26
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Após a partida que celebrou a despedida de Lionel Messi da seleção argentina, o camisa 10 publicou um texto emocionante se despedindo da Albiceleste. Cristiano Ronaldo, principal 'rival' do argentino nas inúmeras disputas de Bolas de Ouro e prêmios individuais renomados do futebol, deixou um comentário amigável na postagem de despedida.

🔵👑 As melhores fotos da despedida de Lionel Messi da Argentina

Messi se despede da Argentina

"Ontem foi meu último jogo e já sinto saudades de vestir a camisa celeste e branca. Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma jornada incrível, cheia de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho certeza de que valeu a pena cada passo que dei.

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E ficaram muitas coisas por dizer. É impossível expressar tudo o que sinto em algumas palavras ou em uma publicação. Essa caminhada teria sido impossível sem a minha família, que sempre esteve ao meu lado e me apoiou, principalmente nos momentos difíceis, quando eu mais precisava.

Meus amigos também foram fundamentais, assim como todos os companheiros e treinadores que tive, junto com suas comissões técnicas. Não quero me esquecer do Diego, que colocou o nosso país no lugar que merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui conosco e também do céu, em cada passo que demos.

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Obrigado aos clubes em que joguei, por sempre respeitarem os meus sentimentos e me permitirem me dedicar ao meu país quando era hora de vestir a camisa da Seleção. E, claro, obrigado a Deus: sem a Sua orientação e a Sua vontade, sequer estaríamos sonhando em ter chegado até aqui.

Sou muito grato. Amo muito vocês, vou sentir saudades e sempre vou agradecer por terem estado ao nosso lado, ao meu lado."

Resposta de Cristiano Ronaldo

"Leo, tantos anos defendendo seu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito por tudo o que você conquistou com a Argentina. Um abraço."

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