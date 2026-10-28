Cristiano Ronaldo supera Messi e é eleito o melhor Bola de Ouro da história
Versão de CR7 pelo Manchester United supera temporada de 2012 de Messi na votação
Cristiano Ronaldo conquistou mais uma honraria histórica em sua carreira. Em votação popular promovida no site oficial da France Football, a versão do craque português na temporada de 2008, defendendo o Manchester United, foi escolhida como o melhor Bola de Ouro de todos os tempos. O português bateu a emblemática campanha de 2012 de Lionel Messi com a camisa do Barcelona, que terminou na segunda colocação.
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Batizada de B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time, ou "Bola de Ouro de todos os tempos"), a ação reuniu exclusivamente jogadores que faturaram o prêmio no mínimo duas vezes na história. O formato teve como critério a avaliação individual de edições específicas, permitindo que atletas multicampeões concorressem com diferentes temporadas de suas carreiras.
O domínio da dupla contemporânea ficou evidente nas primeiras colocações: as conquistas de Cristiano Ronaldo em 2017, 2016, 2014 e 2013 terminaram na terceira, quinta, sexta e oitava posições, respectivamente. Pelo lado de Lionel Messi, as edições de 2023, 2015, 2011, 2009, 2019, 2021 e 2010 garantiram o quarto, sétimo, nono, 10º, 11º, 12º e 14º lugares.
O primeiro atleta fora da polarização contemporânea a pontuar na listagem foi o brasileiro Ronaldo Fenômeno, único representante do futebol nacional no concurso. O pentacampeão mundial figurou em 13º lugar com sua versão de 2002 pelo Real Madrid, além de assegurar o 15º posto com a campanha de 1997 na Inter de Milão.
Além do trio, lendas como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge integraram a votação. A France Football esclareceu que a eleição popular é um projeto comemorativo de engajamento com os fãs, sem entrega de troféu físico, mantendo inalterado o histórico oficial do prêmio decidido pelo colégio de jornalistas.
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