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Cristiano Ronaldo supera Messi e é eleito o melhor Bola de Ouro da história

Versão de CR7 pelo Manchester United supera temporada de 2012 de Messi na votação

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 17:30
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Em 2014, Cristiano Ronaldo ganhou pela 3ª vez a Bola de Ouro como melhor do mundo (Foto: AFP/FABRICE COFFRINI)
Cristiano Ronaldo de 2008 bate versões históricas de Messi e vence eleição global da revista (Foto: Fabrice Coffrinia / AFP)

Cristiano Ronaldo conquistou mais uma honraria histórica em sua carreira. Em votação popular promovida no site oficial da France Football, a versão do craque português na temporada de 2008, defendendo o Manchester United, foi escolhida como o melhor Bola de Ouro de todos os tempos. O português bateu a emblemática campanha de 2012 de Lionel Messi com a camisa do Barcelona, que terminou na segunda colocação.

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2008 – Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)
Cristiano Ronaldo de 2008 bate versões históricas de Messi e vence eleição global da revista (Manchester United/Portugal)<br>

Batizada de B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time, ou "Bola de Ouro de todos os tempos"), a ação reuniu exclusivamente jogadores que faturaram o prêmio no mínimo duas vezes na história. O formato teve como critério a avaliação individual de edições específicas, permitindo que atletas multicampeões concorressem com diferentes temporadas de suas carreiras.

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O domínio da dupla contemporânea ficou evidente nas primeiras colocações: as conquistas de Cristiano Ronaldo em 2017, 2016, 2014 e 2013 terminaram na terceira, quinta, sexta e oitava posições, respectivamente. Pelo lado de Lionel Messi, as edições de 2023, 2015, 2011, 2009, 2019, 2021 e 2010 garantiram o quarto, sétimo, nono, 10º, 11º, 12º e 14º lugares.

O primeiro atleta fora da polarização contemporânea a pontuar na listagem foi o brasileiro Ronaldo Fenômeno, único representante do futebol nacional no concurso. O pentacampeão mundial figurou em 13º lugar com sua versão de 2002 pelo Real Madrid, além de assegurar o 15º posto com a campanha de 1997 na Inter de Milão.

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Cristiano Ronaldo ao lado de Messi em cerimônia da Fifa
Cristiano Ronaldo ao lado de Messi em cerimônia da Fifa (Foto: AFP)

Além do trio, lendas como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge integraram a votação. A France Football esclareceu que a eleição popular é um projeto comemorativo de engajamento com os fãs, sem entrega de troféu físico, mantendo inalterado o histórico oficial do prêmio decidido pelo colégio de jornalistas.

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