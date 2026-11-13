Argentina x Uruguai: onde assistir, horário e escalações

A bola vai rolar para mais um clássico sul-americano. Argentina e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. A partida marca o primeiro compromisso da Albiceleste após a aposentadoria de Lionel Messi da seleção. Do outro lado, a Celeste, comandada por Diego Forlán, busca dar sequência ao início de trabalho do treinador. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo ARG URU Campeonato Amistosos Internacionais 2026 Data e Hora 13/11/2026, 20:00 Local Estadio Alberto José Armando - Ciudad de Buenos Aires Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

A Argentina entra em campo para seu primeiro compromisso após a aposentadoria de Lionel Messi da seleção. O técnico Lionel Scaloni manteve a base que disputou a última Copa do Mundo, mas também vem aproveitando os amistosos para observar jovens jogadores e ampliar as opções do elenco para os próximos desafios, especialmente a Copa América.

Para o clássico, a Albiceleste terá desfalques importantes. Lautaro Martínez e Cuti Romero estão fora por problemas físicos. Mesmo assim, a equipe conta com nomes como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Julián Álvarez entre as opções para o confronto.

continua após a publicidade

O Uruguai, por sua vez, vive o início de um novo trabalho sob o comando de Diego Forlán. O treinador busca equilibrar a experiência de jogadores consolidados com a renovação do elenco. A seleção uruguaia conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Arrascaeta, Piquerez e Canobbio, e chega sem grandes problemas no departamento médico.

Ficha técnica

ARGENTINA X URUGUAI

🏆 Competição: Amistoso internacional

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina

📺 Transmissão: SporTV

Prováveis escalações

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni): Beltrán; Giay, Balerdi, Lisandro Martínez e Medina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Mac Allister e Prestianni; Nico Paz e Julián Álvarez.

continua após a publicidade

Uruguai (Técnico: Diego Forlán): Fiermarín; Varela, Ronald Araújo, Rodríguez e Piquerez; Valverde, Torreira, Bentancur, Arrascaeta e Maxi Araújo; Darwin Núñez.

Seleções se enfrentam em amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.