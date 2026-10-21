Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Nico Paz brilha na Champions e reforça candidatura a protagonismo na Argentina

Meia-atacante do Como vive início de temporada expressivo, decide contra o Manchester United e entra na discussão sobre o futuro da seleção após Messi

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 16:32
Favorite o Lance! no Google
Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)
Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Nico Paz está transformando o bom momento pelo Como em uma das grandes histórias do início da temporada europeia. Nesta quarta-feira (21), o argentino marcou duas vezes na vitória do time italiano por 4 a 1 sobre o Manchester United, pela Champions League, e voltou a mostrar por que é apontado como um dos talentos mais promissores de sua geração.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Aos 22 anos, o camisa 10 combina números expressivos, capacidade de criação e poder de decisão em uma temporada que também pode ampliar seu espaço na seleção argentina. Pela atuação brilhante na tarde desta quarta, ele foi eleito o melhor em campo e foi premiado pela Uefa.

continua após a publicidade
Nico Paz segura trofeu de melhor jogador em campo da Champions
Nico Paz foi eleito o melhor em campo após atuação diante do United pela Champions (Foto: Reprodução)

O primeiro gol diante do Manchester United saiu logo aos dois minutos. Da entrada da área, Nico Paz acertou um chute de canhota no ângulo e abriu o placar com uma finalização de alto nível técnico. Na segunda etapa, voltou a marcar e participou diretamente de mais um gol do Como, em uma atuação que reforça sua importância no esquema de Cesc Fàbregas. Veja os gols!

Nico Paz vive início de temporada impressionante pelo Como

Os números ajudam a dimensionar o momento do argentino. Em dez partidas pelo Como na temporada 2026/27, Nico Paz soma quatro gols e cinco assistências. O meia-atacante participa de um gol a cada 92 minutos, além de registrar média de 1,7 passe decisivo e 4,5 finalizações por jogo, segundo dados do Sofascore.

continua após a publicidade

O desempenho na Champions League é ainda mais expressivo. Em três partidas como titular, o argentino soma dois gols e três assistências, com participação direta em um gol a cada 52 minutos. A média de 1,7 passe decisivo por jogo e os 7,3 duelos ganhos por partida também mostram como sua influência vai além das finalizações.

Canhoto e com 1,85 m de altura, Nico Paz tem características que permitem atuar na criação e se aproximar da área para finalizar. A capacidade de encontrar espaços, conduzir a bola e servir os companheiros faz dele uma peça importante para o Como, que encontrou no jovem uma das principais referências ofensivas da equipe.

continua após a publicidade

Números na temporada

Nico Paz pelo Como em 26/27
10 jogos (10 titular)
4 gols
5 assistências
92 minutos para participar de um gol
3 grandes chances criadas
1.7 passes decisivos por jogo
4.5 finalizações por jogo (1.5 no gol)
56% de acerto nos dribles
1.8 dribles certos por jogo
33% de acerto nos cruzamentos
6.9 duelos ganhos por jogo
1.3 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 7.72

Nico Paz na Champions League 26/27
3 jogos (3 titular)
2 gols
3 assistências
52 minutos para participar de um gol
2 grandes chances criadas
1.7 passes decisivos por jogo
3.3 finalizações por jogo (1.3 no gol)
50% de acerto nos dribles
1.7 dribles certos por jogo
0% de acerto nos cruzamentos
7.3 duelos ganhos por jogo
2.0 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 8.30

continua após a publicidade

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Nico Paz pode assumir o protagonismo da Argentina após Messi?

A evolução no futebol italiano também aumenta a expectativa em torno do papel de Nico Paz na seleção argentina. Com a despedida de Lionel Messi da equipe nacional, em outubro, a comissão técnica de Lionel Scaloni iniciou uma nova etapa, na qual jovens talentos terão a oportunidade de conquistar mais espaço e assumir responsabilidades.

Nico aparece entre os nomes cotados para protagonizar essa renovação. Nos amistosos recentes, o meia-atacante mostrou que pode contribuir na construção das jogadas e também decidir perto da área. O desempenho contra a Bolívia, quando marcou um gol e deu uma assistência, já havia colocado o jogador em evidência no novo ciclo da seleção.

continua após a publicidade

A possibilidade de herdar a camisa 10 de Messi também entrou na discussão sobre o futuro da Argentina. A imprensa argentina apontou Nico Paz como um dos principais candidatos ao número, embora a definição dependa das escolhas de Scaloni. Mais do que ocupar uma posição ou vestir uma camisa, o desafio será conquistar protagonismo em uma equipe que precisa reorganizar suas referências ofensivas depois de quase duas décadas lideradas por Messi.

A comparação entre os dois jogadores, no entanto, exige cautela. Nico Paz tem recursos técnicos para influenciar o jogo, mas constrói a própria trajetória e não precisa reproduzir o estilo do antigo capitão para se tornar decisivo. O que suas atuações pelo Como indicam é que a Argentina tem à disposição um talento capaz de crescer em importância no próximo ciclo.

continua após a publicidade

Real Madrid mantém atenção sobre Nico Paz

A ascensão do argentino também é acompanhada pelo Real Madrid, clube em cuja base ele foi formado. O jogador permaneceu no Como para a temporada 2026/27, mas o time espanhol manteve uma opção unilateral de recompra para 2027/28, preservando a possibilidade de trazê-lo de volta.

Enquanto o futuro no futebol de clubes segue em aberto, Nico Paz continua acumulando argumentos dentro de campo. O início de temporada pelo Como, aliado às oportunidades na seleção argentina, coloca o meia-atacante em evidência em um momento de transição para a equipe campeã mundial.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do jovem jogador é contra o Sassuolo, no próximo sábado (24), às 10h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. Pela Champions, Nico Paz tem encontro com o Lens, fora de casa, no dia 4 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Paredes em campo na partida entre Vasco e Boca Juniors

Futebol Internacional

No sacrifício e no talento: Paredes vira herói do Boca e carrasco do Vasco

Há 11 minutos
Milton Delgado, Rodrigo Battaglia e Lautaro Di Lollo comemoram a vitória do Boca Juniors após partida contra o Vasco no Maracanã.

Futebol Internacional

Após eliminar o Vasco, Boca Juniors sonha com cinco títulos em 2026

Há 19 minutos
Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Palmeiras

Palmeiras pode ganhar valor milionário com vaga na final da Libertadores

Há 1 hora
José Mourinho, técnico do Real Madrid, durante entrevista coletiva no centro de treinamento do clube, em Madri, antes da partida contra o RB Leipzig pela Champions League.

Futebol Internacional

Mourinho muda ataque do Real Madrid, e Vini Jr. ganha destaque; veja escalação

Há 1 hora
Endrick, Mbappe, Yamal e Raphinha

Futebol Internacional

Barcelona x Real Madrid: relembre a história e os recordes do El Clásico

Há 3 horas
Jogadoras do time feminino de futebol do Barcelona comemorando gol

Futebol Feminino

Barcelona pede prazo à Fifa para cumprir cota feminina na comissão

Há 3 horas
Mais LANCE!
Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League

Destaque do Barcelona sofre lesão e fica fora por um mês

Jogo de ida contou com vitória alviverde por 2 a 1 (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Vidente revela classificado em Palmeiras x Fluminense

Riquelme em partida do Boca Juniors na Bombonera

Presidente do Boca, Riquelme comemora vitória contra o Vasco

Alviverde detém a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na Libertadores

Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'

Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Kvaratskhelia rompe ligamento do joelho e desfalca PSG por meses

PSG perde Kvaratskhelia, Dembélé e Marquinhos após jogo com Barcelona

Atacante brasileiro demonstrou chateação após ter sido substituído (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Raphinha desabafa após derrota do Barcelona para PSG na Champions

Desenho de Harry Kane com coroa

Da rejeição na infância à rivalidade na Champions: a história de Harry Kane com o Arsenal

Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Liga Europa 2026/2027 - Bournemouth x Milan

Bournemouth x Milan: onde assistir, horário e escalações

Ilustração com os escuos de Bayern de Munique e Arsenal

Choque de favoritos: Bayern e Arsenal se enfrentam em teste de peso na Champions