Nico Paz está transformando o bom momento pelo Como em uma das grandes histórias do início da temporada europeia. Nesta quarta-feira (21), o argentino marcou duas vezes na vitória do time italiano por 4 a 1 sobre o Manchester United, pela Champions League, e voltou a mostrar por que é apontado como um dos talentos mais promissores de sua geração.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Aos 22 anos, o camisa 10 combina números expressivos, capacidade de criação e poder de decisão em uma temporada que também pode ampliar seu espaço na seleção argentina. Pela atuação brilhante na tarde desta quarta, ele foi eleito o melhor em campo e foi premiado pela Uefa.

continua após a publicidade

Nico Paz foi eleito o melhor em campo após atuação diante do United pela Champions (Foto: Reprodução)

O primeiro gol diante do Manchester United saiu logo aos dois minutos. Da entrada da área, Nico Paz acertou um chute de canhota no ângulo e abriu o placar com uma finalização de alto nível técnico. Na segunda etapa, voltou a marcar e participou diretamente de mais um gol do Como, em uma atuação que reforça sua importância no esquema de Cesc Fàbregas. Veja os gols!

Nico Paz vive início de temporada impressionante pelo Como

Os números ajudam a dimensionar o momento do argentino. Em dez partidas pelo Como na temporada 2026/27, Nico Paz soma quatro gols e cinco assistências. O meia-atacante participa de um gol a cada 92 minutos, além de registrar média de 1,7 passe decisivo e 4,5 finalizações por jogo, segundo dados do Sofascore.

continua após a publicidade

O desempenho na Champions League é ainda mais expressivo. Em três partidas como titular, o argentino soma dois gols e três assistências, com participação direta em um gol a cada 52 minutos. A média de 1,7 passe decisivo por jogo e os 7,3 duelos ganhos por partida também mostram como sua influência vai além das finalizações.

Canhoto e com 1,85 m de altura, Nico Paz tem características que permitem atuar na criação e se aproximar da área para finalizar. A capacidade de encontrar espaços, conduzir a bola e servir os companheiros faz dele uma peça importante para o Como, que encontrou no jovem uma das principais referências ofensivas da equipe.

continua após a publicidade

Números na temporada

Nico Paz pelo Como em 26/27

10 jogos (10 titular)

4 gols

5 assistências

92 minutos para participar de um gol

3 grandes chances criadas

1.7 passes decisivos por jogo

4.5 finalizações por jogo (1.5 no gol)

56% de acerto nos dribles

1.8 dribles certos por jogo

33% de acerto nos cruzamentos

6.9 duelos ganhos por jogo

1.3 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.72

Nico Paz na Champions League 26/27

3 jogos (3 titular)

2 gols

3 assistências

52 minutos para participar de um gol

2 grandes chances criadas

1.7 passes decisivos por jogo

3.3 finalizações por jogo (1.3 no gol)

50% de acerto nos dribles

1.7 dribles certos por jogo

0% de acerto nos cruzamentos

7.3 duelos ganhos por jogo

2.0 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 8.30

continua após a publicidade

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Nico Paz pode assumir o protagonismo da Argentina após Messi?

A evolução no futebol italiano também aumenta a expectativa em torno do papel de Nico Paz na seleção argentina. Com a despedida de Lionel Messi da equipe nacional, em outubro, a comissão técnica de Lionel Scaloni iniciou uma nova etapa, na qual jovens talentos terão a oportunidade de conquistar mais espaço e assumir responsabilidades.

Nico aparece entre os nomes cotados para protagonizar essa renovação. Nos amistosos recentes, o meia-atacante mostrou que pode contribuir na construção das jogadas e também decidir perto da área. O desempenho contra a Bolívia, quando marcou um gol e deu uma assistência, já havia colocado o jogador em evidência no novo ciclo da seleção.

continua após a publicidade

A possibilidade de herdar a camisa 10 de Messi também entrou na discussão sobre o futuro da Argentina. A imprensa argentina apontou Nico Paz como um dos principais candidatos ao número, embora a definição dependa das escolhas de Scaloni. Mais do que ocupar uma posição ou vestir uma camisa, o desafio será conquistar protagonismo em uma equipe que precisa reorganizar suas referências ofensivas depois de quase duas décadas lideradas por Messi.

A comparação entre os dois jogadores, no entanto, exige cautela. Nico Paz tem recursos técnicos para influenciar o jogo, mas constrói a própria trajetória e não precisa reproduzir o estilo do antigo capitão para se tornar decisivo. O que suas atuações pelo Como indicam é que a Argentina tem à disposição um talento capaz de crescer em importância no próximo ciclo.

continua após a publicidade

Real Madrid mantém atenção sobre Nico Paz

A ascensão do argentino também é acompanhada pelo Real Madrid, clube em cuja base ele foi formado. O jogador permaneceu no Como para a temporada 2026/27, mas o time espanhol manteve uma opção unilateral de recompra para 2027/28, preservando a possibilidade de trazê-lo de volta.

Enquanto o futuro no futebol de clubes segue em aberto, Nico Paz continua acumulando argumentos dentro de campo. O início de temporada pelo Como, aliado às oportunidades na seleção argentina, coloca o meia-atacante em evidência em um momento de transição para a equipe campeã mundial.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do jovem jogador é contra o Sassuolo, no próximo sábado (24), às 10h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. Pela Champions, Nico Paz tem encontro com o Lens, fora de casa, no dia 4 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga.