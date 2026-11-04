Torcida do Palmeiras reage às convocações de Flaco e Giay: 'Não tem'
Atacante e lateral do Verdão estão na lista de Lionel Scaloni para os amistosos contra Uruguai e Costa Rica
A convocação de Flaco López e Agustín Giay para a seleção argentina movimentou a torcida do Palmeiras nesta terça-feira (3). Nas redes sociais, torcedores demonstraram preocupação com a possibilidade de perder os dois jogadores em um momento decisivo da temporada, especialmente pela proximidade da final da Libertadores.
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O atacante e o lateral-direito foram chamados por Lionel Scaloni para os amistosos contra Uruguai e Costa Rica, nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. A segunda partida será disputada na véspera do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e pode comprometer a disponibilidade da dupla.
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A preocupação dos palmeirenses, no entanto, vai além do Brasileirão. O Verdão tem a decisão da Libertadores no horizonte e não pretende abrir mão de peças importantes do elenco para a disputa do título continental. Por isso, a convocação dos argentinos gerou questionamentos entre os torcedores, que defendem a permanência dos jogadores à disposição da equipe.
Veja a repercussão:
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Palmeiras pode ter desfalques contra o Cruzeiro
A convocação também acende um alerta para o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. A Argentina encerra sua participação na Data Fifa em 17 de novembro, véspera do confronto do Verdão com o Cruzeiro, pela 35ª rodada da competição.
As equipes se enfrentam no dia 18, às 20h30, no Mineirão. Com Flaco López e Giay à disposição da seleção argentina até a véspera da partida, o Palmeiras pode ter dificuldades para contar com os dois jogadores no compromisso em Belo Horizonte.
A situação dependerá da logística e da disponibilidade dos atletas após o último amistoso. Em novembro de 2025, Flaco chegou a retornar ao Brasil em voo fretado depois de defender a Argentina para atuar pelo Palmeiras contra o Santos.
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