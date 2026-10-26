Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

O Estudiantes, adversário do Palmeiras na final da Libertadores, foi derrotado de virada pelo Unión Santa Fe por 3 a 1 nesta segunda-feira (26), no Campeonato Argentino. Mesmo após sair na frente, a equipe de La Plata sofreu três gols na segunda etapa e ampliou a sequência sem vitórias na competição nacional. O resultado mantém o time na 11ª colocação.

+ Paulinho, Roque e Sosa: Palmeiras volta aos treinos e atualiza DM antes de clássico com o Santos

O Estudiantes abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Lucas Ayala após jogada de Meza. Na etapa final, porém, o Unión reagiu e construiu a virada diante de sua torcida.

continua após a publicidade

Cristian Tarragona empatou aos seis minutos do segundo tempo, enquanto Marcelo Estigarribia marcou o segundo gol dos mandantes aos 19. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Eric Ramírez fechou o placar e confirmou a vitória do Unión Santa Fe.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O tropeço amplia o momento de instabilidade do Estudiantes no Campeonato Argentino. A equipe está há três partidas sem vencer na liga e acumula duas derrotas consecutivas.

continua após a publicidade

Palmeiras x Estudiantes: ingressos, data, hora e local da final da Libertadores

O Palmeiras (BRA) e o Estudiantes (ARG) vão disputar o título da Libertadores de 2026. A final está marcada para o dia 28 de novembro (sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O horário da partida ainda não foi divulgado oficialmente pela Conmebol. A entidade também não anunciou oficialmente a venda de ingressos.

O confronto foi definido na última quinta-feira (22), após o Estudiantes eliminar o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras havia garantido a classificação um dia antes, ao superar o Fluminense, também nos pênaltis.

continua após a publicidade

Esta será a segunda final consecutiva do Palmeiras, que busca o quarto título continental depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. O Estudiantes, por sua vez, tenta levantar a taça pela quinta vez. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009.

📲 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Data, horário e local de Palmeiras x Estudiantes

📆Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

🕐Horário: A definir

🏟️Local: Estádio Centenário, em Montevidéu - Uruguai

Formato: Jogo único

O Estádio Centenário receberá a segunda final da Libertadores. Em 2021, o próprio Palmeiras conquistou o título no local ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com o gol decisivo marcado por Deyverson.