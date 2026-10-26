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Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Equipe argentina sofre derrota por 3 a 1 para o Unión Santa Fe

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 21:23
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Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.
Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Estudiantes, adversário do Palmeiras na final da Libertadores, foi derrotado de virada pelo Unión Santa Fe por 3 a 1 nesta segunda-feira (26), no Campeonato Argentino. Mesmo após sair na frente, a equipe de La Plata sofreu três gols na segunda etapa e ampliou a sequência sem vitórias na competição nacional. O resultado mantém o time na 11ª colocação.

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O Estudiantes abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Lucas Ayala após jogada de Meza. Na etapa final, porém, o Unión reagiu e construiu a virada diante de sua torcida.

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Cristian Tarragona empatou aos seis minutos do segundo tempo, enquanto Marcelo Estigarribia marcou o segundo gol dos mandantes aos 19. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Eric Ramírez fechou o placar e confirmou a vitória do Unión Santa Fe.

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O tropeço amplia o momento de instabilidade do Estudiantes no Campeonato Argentino. A equipe está há três partidas sem vencer na liga e acumula duas derrotas consecutivas.

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Palmeiras x Estudiantes: ingressos, data, hora e local da final da Libertadores

O Palmeiras (BRA) e o Estudiantes (ARG) vão disputar o título da Libertadores de 2026. A final está marcada para o dia 28 de novembro (sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O horário da partida ainda não foi divulgado oficialmente pela Conmebol. A entidade também não anunciou oficialmente a venda de ingressos.

O confronto foi definido na última quinta-feira (22), após o Estudiantes eliminar o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras havia garantido a classificação um dia antes, ao superar o Fluminense, também nos pênaltis.

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Esta será a segunda final consecutiva do Palmeiras, que busca o quarto título continental depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. O Estudiantes, por sua vez, tenta levantar a taça pela quinta vez. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009.

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Data, horário e local de Palmeiras x Estudiantes

  • 📆Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)
  • 🕐Horário: A definir
  • 🏟️Local: Estádio Centenário, em Montevidéu - Uruguai
  • Formato: Jogo único

O Estádio Centenário receberá a segunda final da Libertadores. Em 2021, o próprio Palmeiras conquistou o título no local ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com o gol decisivo marcado por Deyverson.

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