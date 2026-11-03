Argentina divulga 1ª convocação após saída de Messi; veja lista
Giay e Flaco López representam o Palmeiras nos amistosos de novembro
A seleção argentina inicia um novo capítulo após a despedida de Lionel Messi. Nesta terça-feira (3), o técnico Lionel Scaloni anunciou a lista de convocados para os amistosos de novembro contra Uruguai e Costa Rica. A relação não conta com o camisa 10 e tem dois representantes do Palmeiras: o lateral-direito Agustín Giay e o atacante Flaco López.
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Os dois jogadores do Verdão foram mantidos entre os escolhidos pelo treinador para os compromissos da equipe nacional. A convocação também chama a atenção pelo momento do calendário brasileiro: a Argentina encerra sua participação na Data Fifa em 17 de novembro, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no dia seguinte, pelo Campeonato Brasileiro.
Novidades e retornos na lista de Scaloni
Entre as novidades da convocação estão o zagueiro Aaron Anselmino, de 21 anos, que atua no Chelsea. O treinador também promoveu os retornos do lateral-direito Gonzalo Montiel, do River Plate, e do zagueiro Mariano Troilo, do Parma.
A lista marca ainda a ausência de jogadores que tiveram participação importante ao lado de Messi na seleção, como Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso. A convocação representa o primeiro chamado de Scaloni desde a despedida do histórico capitão argentino.
Quando serão os amistosos da Argentina?
A equipe comandada por Lionel Scaloni terá dois compromissos na Data Fifa de novembro. O primeiro será diante do Uruguai, no dia 13, na La Bombonera. Quatro dias depois, em 17 de novembro, a Argentina enfrenta a Costa Rica, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.
Veja a lista completa de convocados da Argentina
Goleiros
- Emiliano Martínez — Chelsea
- Gerónimo Rulli — Manchester City
- Juan Musso — Atlético de Madrid
- Santiago Beltrán — River Plate
Defensores
- Gonzalo Montiel — River Plate
- Agustín Giay — Palmeiras
- Aaron Anselmino — Chelsea
- Mariano Troilo — Parma
- Leonardo Balerdi — Roma
- Lisandro Martínez — Manchester United
- Facundo Medina — Bayer Leverkusen
- Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon
- Román Vega — Zenit
Meio-campistas
- Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen
- Máximo Perrone — Como 1907
- Exequiel Palacios — Ipswich Town
- Valentín Barco — Chelsea
- Alexis Mac Allister — Liverpool
- Enzo Fernández — Manchester City
- Nicolás Paz — Como 1907
- Matías Soulé — Roma
- Franco Mastantuono — Fiorentina
- Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
- Gianluca Prestianni — Benfica
- Thiago Almada — Atlético de Madrid
Atacantes
- José Manuel López (Flaco López) — Palmeiras
- Santiago Castro — Roma
- Julián Álvarez — Atlético de Madrid
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