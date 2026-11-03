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Argentina divulga 1ª convocação após saída de Messi; veja lista

Giay e Flaco López representam o Palmeiras nos amistosos de novembro

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 13:50
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Messi se emociona na despedida da seleção argentina
Lionel Messi encerrou sua trajetória na seleção argentina, que agora inicia uma nova fase sob o comando de Scalon (Foto: Divulgação)

A seleção argentina inicia um novo capítulo após a despedida de Lionel Messi. Nesta terça-feira (3), o técnico Lionel Scaloni anunciou a lista de convocados para os amistosos de novembro contra Uruguai e Costa Rica. A relação não conta com o camisa 10 e tem dois representantes do Palmeiras: o lateral-direito Agustín Giay e o atacante Flaco López.

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Messi comemora o último gol pela Argentina
Sem seu histórico capitão, a <strong>Argentina</strong> divulgou uma nova convocação para os amistosos de novembro (Foto: Divulgação)

Os dois jogadores do Verdão foram mantidos entre os escolhidos pelo treinador para os compromissos da equipe nacional. A convocação também chama a atenção pelo momento do calendário brasileiro: a Argentina encerra sua participação na Data Fifa em 17 de novembro, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no dia seguinte, pelo Campeonato Brasileiro.

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Giay, do Palmeiras, ao lado de Messi
Agustín Giay foi convocado por Scaloni e representará o Palmeiras nos amistosos da seleção argentina em novembro (Foto: Reprodução)

Novidades e retornos na lista de Scaloni

Entre as novidades da convocação estão o zagueiro Aaron Anselmino, de 21 anos, que atua no Chelsea. O treinador também promoveu os retornos do lateral-direito Gonzalo Montiel, do River Plate, e do zagueiro Mariano Troilo, do Parma.

A lista marca ainda a ausência de jogadores que tiveram participação importante ao lado de Messi na seleção, como Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso. A convocação representa o primeiro chamado de Scaloni desde a despedida do histórico capitão argentino.

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Quando serão os amistosos da Argentina?

A equipe comandada por Lionel Scaloni terá dois compromissos na Data Fifa de novembro. O primeiro será diante do Uruguai, no dia 13, na La Bombonera. Quatro dias depois, em 17 de novembro, a Argentina enfrenta a Costa Rica, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Veja a lista completa de convocados da Argentina

Goleiros

  • Emiliano Martínez — Chelsea
  • Gerónimo Rulli — Manchester City
  • Juan Musso — Atlético de Madrid
  • Santiago Beltrán — River Plate

Defensores

  1. Gonzalo Montiel — River Plate
  2. Agustín Giay — Palmeiras
  3. Aaron Anselmino — Chelsea
  4. Mariano Troilo — Parma
  5. Leonardo Balerdi — Roma
  6. Lisandro Martínez — Manchester United
  7. Facundo Medina — Bayer Leverkusen
  8. Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon
  9. Román Vega — Zenit

Meio-campistas

  1. Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen
  2. Máximo Perrone — Como 1907
  3. Exequiel Palacios — Ipswich Town
  4. Valentín Barco — Chelsea
  5. Alexis Mac Allister — Liverpool
  6. Enzo Fernández — Manchester City
  7. Nicolás Paz — Como 1907
  8. Matías Soulé — Roma
  9. Franco Mastantuono — Fiorentina
  10. Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
  11. Gianluca Prestianni — Benfica
  12. Thiago Almada — Atlético de Madrid

Atacantes

  • José Manuel López (Flaco López) — Palmeiras
  • Santiago Castro — Roma
  • Julián Álvarez — Atlético de Madrid
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